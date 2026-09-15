كوبنهاغن تستدعي السفير الروسي.. ما السبب؟

استدعت السلطات الدنماركية في كوبنهاغن لتقديم توضيحات رسمية بشأن حادث مزعوم وقع في .

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" ، نقلا عن بيان صادر عن الجيش الدنماركي، أن الحادث وقع يوم الاثنين في مياه دولية قبالة ساحل منطقة "جيدسير"، أثناء قيام مروحية من طراز "فينيك" (Fennec) بمهمة تصوير روتينية بالقرب من الفرقاطة الروسية.وأوضحت أن الفرقاطة أطلقت قذيفتين مضيئتين في اتجاه المروحية، إحداهما مرت على مقربة شديدة جدا من الطائرة.من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ، بشدة ما وصفته بـ "التصرف غير المسؤول" المزعوم من جانب تجاه المروحية الدنماركية.وقالت فريدريكسن في بيان لها: "إن الإجراءات الروسية تهدف إلى الترهيب وبث الفرقة، لكنها لن تنجح، ونحن لن نرضخ".بدوره، وصف الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، الحادث بأنه "غير مقبول على الإطلاق".الدنماركية أنها استدعت السفير الروسي رسميا لمطالبته بتقديم تفسيرات واضحة حول ملابسات هذا الحادث، في وقت تشهد فيه منطقة بحر توترا أمنيا متزايدا ومراقبة مشددة من قبل دول الحلف، وسط "تهديدات روسية" وهمية.