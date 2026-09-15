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عربي-دولي

كوبنهاغن تستدعي السفير الروسي.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-09-2026 | 06:05
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استدعت السلطات الدنماركية السفير الروسي في كوبنهاغن لتقديم توضيحات رسمية بشأن حادث مزعوم وقع في بحر البلطيق.
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وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، نقلا عن بيان صادر عن الجيش الدنماركي، أن الحادث وقع يوم الاثنين في مياه دولية قبالة ساحل منطقة "جيدسير"، أثناء قيام مروحية من طراز "فينيك" (Fennec) بمهمة تصوير روتينية بالقرب من الفرقاطة الروسية.

وأوضحت أن الفرقاطة أطلقت قذيفتين مضيئتين في اتجاه المروحية، إحداهما مرت على مقربة شديدة جدا من الطائرة.

من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بشدة ما وصفته بـ "التصرف غير المسؤول" المزعوم من جانب روسيا تجاه المروحية الدنماركية.

وقالت فريدريكسن في بيان لها: "إن الإجراءات الروسية تهدف إلى الترهيب وبث الفرقة، لكنها لن تنجح، ونحن لن نرضخ".

بدوره، وصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، الحادث بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وأكدت وزارة الخارجية الدنماركية أنها استدعت السفير الروسي رسميا لمطالبته بتقديم تفسيرات واضحة حول ملابسات هذا الحادث، في وقت تشهد فيه منطقة بحر البلطيق توترا أمنيا متزايدا ومراقبة مشددة من قبل دول الحلف، وسط "تهديدات روسية" وهمية.
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