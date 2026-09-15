وسط مخاوف من كارثة قد تهدد البشرية.. نبوءة عمرها قرون تعود إلى الواجهة

تعيد المخاوف من فقدان السيطرة على نبوءات إلى الواجهة، بعدما فسر البعض نصوصه القديمة باعتبارها إشارات محتملة إلى ظهور آلات ذكية تهدد البشرية.

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ومن بين النصوص التي أعيد تفسيرها في سياق الذكاء الاصطناعي "القرن الرابع، الرباعية 31"، التي تتحدث عن "الحكيم الجديد ذو العقل الوحيد" وتلاميذه، وهي عبارات يرى بعض القراء أنها قد تشير إلى الحواسيب أو العقول المحملة رقميا أو الذكاء الاصطناعي. كما فسر البعض عبارة "الحكيم الجديد" باعتبارها إشارة محتملة إلى تكنولوجيا مستقبلية.



ولا يذكر النص الذكاء الاصطناعي أو الحواسيب بشكل صريح، إلا أن الاهتمام به عاد مع تصاعد التحذيرات من التطور السريع لهذه التكنولوجيا.



وكان جاكوب كوكسون، الباحث السابق لدى شركة "أنثروبيك" (Anthropic)، قد حذر من أن البشر لا يعرفون بعد كيفية السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مشيرا إلى أن العاملين في هذا المجال يؤمنون بجدية باحتمال أن تتسبب التكنولوجيا في على البشرية بحلول نهاية العقد.



وعمل كوكسون أيضا لدى شركة OpenAI، المطورة لـChatGPT، وكتب على منصة "إكس" أن هذا الاحتمال "ليس حيلة تسويقية".



وبعد ذلك بيوم، أعلنت "أنثروبيك" أنها أحبطت عدة محاولات محتملة لتصنيع أسلحة بيولوجية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا.



كما حذر عدد من أبرز العاملين في القطاع، بينهم ، الرئيس التنفيذي لـ"أنثروبيك"، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، وإيلون ، مؤسس شركة xAI المطورة لبرنامج "غروك" (Grok)، من المخاطر المحتملة للتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. (روسيا اليوم)