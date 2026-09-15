تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط مخاوف من كارثة قد تهدد البشرية.. نبوءة عمرها قرون تعود إلى الواجهة

Lebanon 24
15-09-2026 | 06:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وسط مخاوف من كارثة قد تهدد البشرية.. نبوءة عمرها قرون تعود إلى الواجهة
وسط مخاوف من كارثة قد تهدد البشرية.. نبوءة عمرها قرون تعود إلى الواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعيد المخاوف من فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي نبوءات نوستراداموس إلى الواجهة، بعدما فسر البعض نصوصه القديمة باعتبارها إشارات محتملة إلى ظهور آلات ذكية تهدد البشرية.
Advertisement
 
ومن بين النصوص التي أعيد تفسيرها في سياق الذكاء الاصطناعي "القرن الرابع، الرباعية 31"، التي تتحدث عن "الحكيم الجديد ذو العقل الوحيد" وتلاميذه، وهي عبارات يرى بعض القراء أنها قد تشير إلى الحواسيب أو العقول المحملة رقميا أو الذكاء الاصطناعي. كما فسر البعض عبارة "الحكيم الجديد" باعتبارها إشارة محتملة إلى تكنولوجيا مستقبلية.

ولا يذكر النص الذكاء الاصطناعي أو الحواسيب بشكل صريح، إلا أن الاهتمام به عاد مع تصاعد التحذيرات من التطور السريع لهذه التكنولوجيا.

وكان جاكوب كوكسون، الباحث السابق لدى شركة "أنثروبيك" (Anthropic)، قد حذر من أن البشر لا يعرفون بعد كيفية السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مشيرا إلى أن العاملين في هذا المجال يؤمنون بجدية باحتمال أن تتسبب التكنولوجيا في القضاء على البشرية بحلول نهاية العقد.

وعمل كوكسون أيضا لدى شركة OpenAI، المطورة لـChatGPT، وكتب على منصة "إكس" أن هذا الاحتمال "ليس حيلة تسويقية".

وبعد ذلك بيوم، أعلنت "أنثروبيك" أنها أحبطت عدة محاولات محتملة لتصنيع أسلحة بيولوجية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا.

كما حذر عدد من أبرز العاملين في القطاع، بينهم داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ"أنثروبيك"، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، وإيلون ماسك، مؤسس شركة xAI المطورة لبرنامج "غروك" (Grok)، من المخاطر المحتملة للتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
عودة مشهد النزوح إلى الجنوب وسط مخاوف من تجدد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيل غيتس يحذر: 3 تحديات كبرى تهدد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: روسيا لم تحقق أهدافها في الحرب وتواجه خسائر بشرية ضخمة وتداعيات اقتصادية كارثية
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوبر": إلغاء 10 بالمئة من الوظائف وسط مخاوف من تداعيات قاسية
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الذكاء الاصطناعي

روسيا اليوم

داريو أمودي

إيلون ماسك

سام ألتمان

القضاء

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
16:23 | 2026-09-15
Lebanon24
16:15 | 2026-09-15
Lebanon24
16:05 | 2026-09-15
Lebanon24
16:00 | 2026-09-15
Lebanon24
16:00 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24