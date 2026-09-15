رصد 5 بقع نفطية كبيرة في مضيق هرمز

أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية وجود 5 بقع نفطية كبيرة في مضيق هرمز
، وفقا لتقديرات منظمة "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة.
وبحسب المنظمة، وصل التلوث إلى الساحل الإيراني
بالقرب من مناطق محمية حول جزيرة
قشم. وتوجد في الجزيرة
، من بين أمور أخرى، غابات مانجروف واسعة النطاق.
كما ظهرت إحدى البقع النفطية على الجانب الجنوبي العماني
من مضيق هرمز، حسبما ذكرت المنظمة.
ويعد الساحل الصخري هناك منطقة مهمة لتوقف الطيور المهاجرة.
وربما تكون بقع نفطية أخرى في المنطقة ناجمة عن ناقلة النفط
"ريسكو". وكتبت جرينبيس، في إشارة إلى سيناريو محتمل فقط: "قد يشير هذا إلى أن السفينة غرقت وأن النفط لا يزال يتسرب منها". (سكاي نيوز عربية)