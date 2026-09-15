عراقجي إلى الصين وسط حديث عن مبادرة لخفض التصعيد مع واشنطن

يزور عباس عراقجي ، الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية إيرانية، من دون جدول أعمال اللقاء.

وتأتي الزيارة بعد تقارير إيرانية تحدثت عن مبادرة صينية لخفض التوتر بين وواشنطن. ورحب الأسبق بالمبادرة، معتبرا أنها توفر فرصة للتهدئة.

بدوره، وصف المحلل السياسي الإيراني ولي نصر اقتراح بكين التوسط بين والولايات المتحدة بأنه "لحظة حاسمة"، قد تقود نتائجها إلى تغيير في معادلات والعلاقات الأميركية. (ارم)