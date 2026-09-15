عراقجي إلى الصين وسط حديث عن مبادرة لخفض التصعيد مع واشنطن

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصين، الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية إيرانية، من دون الكشف عن جدول أعمال اللقاء.
وتأتي الزيارة بعد تقارير إيرانية تحدثت عن مبادرة صينية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن. ورحب وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف بالمبادرة، معتبرا أنها توفر فرصة للتهدئة.
بدوره، وصف المحلل السياسي الإيراني ولي نصر اقتراح بكين التوسط بين إيران والولايات المتحدة بأنه "لحظة حاسمة"، قد تقود نتائجها إلى تغيير في معادلات الشرق الأوسط والعلاقات الصينية الأميركية. (ارم)