تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المقعدان 60 و61.. لماذا يخشى نتنياهو الحصول على 59 مقعدا؟

Lebanon 24
15-09-2026 | 09:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المقعدان 60 و61.. لماذا يخشى نتنياهو الحصول على 59 مقعدا؟
المقعدان 60 و61.. لماذا يخشى نتنياهو الحصول على 59 مقعدا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا يضمن حصول معسكر اليمين على 59 مقعدا بقاء بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة، إذ قد يتمكن خصومه من توحيد صفوفهم والاستفادة من دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت لتشكيل حكومة بديلة، وفق تحليل نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ويقوم السيناريو المقلق لنتنياهو على اتفاق أحزاب أفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وقوى أخرى من "كتلة التغيير" على جعل إزاحته أولوية. ولا يشترط ذلك مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة، إذ قد يكون دعمها الخارجي أو امتناعها كافيا لتأمين أغلبية من الأعضاء الـ61 الآخرين.

وفي موازاة الحسابات البرلمانية، يحاول نتنياهو إبعاد قضية التجنيد الإجباري عن صدارة الحملة الانتخابية، لما تسببه من ضغوط على الأحزاب الحريدية وتوترات داخل اليمين والصهيونية الدينية. لذلك تبدو له ملفات الانقسام بين اليمين واليسار والموقف من الأحزاب العربية أكثر ملاءمة لتوحيد ناخبيه.

ويختلف المشهد عن الانتخابات السابقة، حين كان عجز خصوم نتنياهو عن تشكيل أغلبية بديلة يسمح له بالبقاء في منصبه حتى من دون امتلاك 61 مقعدا. أما استعداد المعارضة حاليا للاستفادة من أصوات الأحزاب العربية أو امتناعها، فقد يطيح "حزام الأمان" السياسي الذي حماه سابقا.

وإذا توقف اليمين عند 59 مقعدا ونجح خصوم نتنياهو في تأمين أغلبية لإزاحته، فقد يصبح خيار حكومة الوحدة الوطنية وسيلته للبقاء في السلطة. وبذلك تتحول المنافسة على المقعدين 60 و61 إلى معركة مباشرة على رئاسة الحكومة. (ارم)

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
كرامي: التعاون هو الأساس لضمان مقعد دراسي لكلّ طالب
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: الحلّ هنا وليس في مقعد الطائرة
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يخشى جنبلاط "اتفاق الإطار"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عروسان افترقا في المطار.. رحلة شهر العسل بدأت بمقعد واحد فقط
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الوحدة الوطنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

البرلمان

المعارضة

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
16:23 | 2026-09-15
Lebanon24
16:15 | 2026-09-15
Lebanon24
16:05 | 2026-09-15
Lebanon24
16:00 | 2026-09-15
Lebanon24
16:00 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24