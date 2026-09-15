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عربي-دولي

ميرتس: التهديدات الأمنية في كل أنحاء شمال أوروبا تتزايد

Lebanon 24
15-09-2026 | 09:21
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ميرتس: التهديدات الأمنية في كل أنحاء شمال أوروبا تتزايد
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اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، روسيا، ببناء فئة جديدة من الغواصات المصممة لتدمير الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية، قائلاً: إن التهديدات الأمنية في جميع أنحاء شمال أوروبا تتزايد.
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وقال ميرتس، "كنت في فنلندا أمس، حيث عقدنا قمة الاتحاد الأوروبي حول السياسة الأمنية في منطقة القطب الشمالي مع دول الشمال. ما قيل لنا هناك لم يخفف من مخاوفي".

وأضاف: "نشهد تهديداً هائلاً لبنيتنا التحتية تحت سطح البحر بأكملها. وتقوم روسيا حالياً ببناء فئة جديدة من الغواصات المصممة لتدمير الكابلات وخطوط الأنابيب والبنية التحتية تحت سطح البحر".

ورداً على سؤال، أثناء استقباله الفائزين في مسابقة بحثية للشباب في المستشارية، قال ميرتس إن الأوروبيين سيضطرون إلى "مواجهة التهديدات التي تواجه حريتهم" لفترة طويلة، مشيراً إلى المخاطر التي تشكلها روسيا.

دافع عن قرار حكومته برفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية، قائلاً إن التهديد خطير، ومضيفاً: "أحياناً أتراجع عن مكتبي وأفكر: اللعنة، ما الذي نفعله هنا فعلاً؟ إننا ننفق مبالغ طائلة على الدفاع".

وأكد ميرتس على ضرورة أن يبني الأوروبيون قدراتهم التكنولوجية الخاصة في مجالي الأمن والدفاع، مشيدًا بنجاح شركة إيسار إيروسبيس الألمانية، التي أطلق صاروخها "سبكتروم" من النرويج مطلع هذا الشهر، حاملاً أقماراً صناعية أوروبية الصنع.

كما كشف المستشار أن نظام الملاحة في طائرته تعطل أثناء رحلة إلى شمال أوروبا بسبب التشويش الروسي.

وقال للطلاب: "ربما يعلم بعضكم أنني طيار. لا أطير حاليًا، لكنني كنت أطير لسنوات عديدة. لقد مررت بتجربة خلال رحلة إلى شمال أوروبا حيث تعطل نظام الملاحة بالكامل بسبب التشويش الروسي عليه. ونحن الآن نعمل على تقليل اعتماد الطيران المدني على مثل هذه الثغرات". (إرم نيوز) 
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