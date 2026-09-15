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عربي-دولي

روسيا تتهم الدنمارك بإجراء مناورات "خطرة" قرب سفنها الحربية

Lebanon 24
15-09-2026 | 10:45
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روسيا تتهم الدنمارك بإجراء مناورات خطرة قرب سفنها الحربية
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى الدنمارك قوله، اليوم الثلاثاء، إن موسكو اتهمت طائرات هليكوبتر عسكرية دنماركية بإجراء مناورات "خطيرة" بالقرب من سفن حربية تابعة لها في بحر البلطيق، وإنها قدمت مذكرة رسمية إلى كوبنهاغن للاحتجاج على حدوث مثل هذه الوقائع.
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وجاءت تصريحات السفير فلاديمير باربين بعد أن قال جيش الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن فرقاطة روسية أطلقت أمس الاثنين قنبلتين مضيئتين باتجاه طائرة هليكوبتر عسكرية دنماركية في المياه الدولية قبالة سواحل الدنمارك، وكادت تصيب الطائرة. 
 
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن باربين قوله إنه يحمّل الدنمارك المسؤولية في هذه الواقعة.

ووفقًا للوكالة، قال باربين: "طالبت الجانب الدنماركي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل، كما سلمت مذكرة بهذا الشأن".

ولدى سؤاله حول هذه المسألة، قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه ليس لديه تفاصيل عن الموضوع وليس في وضع يخول له التعليق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن باربين قوله إنه كان قد تقدم بشكوى من واقعة أخرى مماثلة حدثت العام الماضي. 
 
وقال باربين، بحسب ما نقلته الوكالة: "اضطررت خلال اجتماع في وزارة الخارجية الدنماركية في أيلول 2025 إلى لفت الانتباه إلى عمليات تحليق خطرة وتحليق على ارتفاع منخفض لطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الدنماركية في 27 آب، فوق السفينة فايس-أدميرال كولاكوف الكبيرة المضادة للغواصات'".

وأضاف أن مثل هذه المناورات تنطوي على خطر حدوث تصادم، وكان من الممكن أن تتداخل مع معدات السفينة الروسية، مشيرًا إلى أن الهليكوبتر لم تجرِ اتصالًا لاسلكيًا، ولم تستجب للتحذيرات في ذلك الوقت. (إرم نيوز) 
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