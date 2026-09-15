تمثيل دبلوماسي.. بريطانيا تعتزم تعيين سفيرٍ لها في فنزويلا

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أعلنت المتحدة عزمها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع فنزويلا من خلال تعيين سفير رسمي في كاراكاس، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة لندن على التفاعل الدبلوماسي ودعم مسار الانتقال في البلاد.وأوضحت الحكومة ، في بيان موجه إلى ، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار أوسع لإعادة الانخراط الدولي، مؤكدة أن هذا الترفيع لا يعني تغيراً في تقييمها للعمليات الفنزويلية السابقة ولا يمثل تأييداً لجهة سياسية محددة، وذلك التزاماً بالمبدأ الدبلوماسي القائم على الاعتراف بالدول بدلاً من الحكومات.وفي سياق آخر، تستعد الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في ، حيث يُنتظر أن تعقد لقاءات رفيعة المستوى على هامش الأعمال، تشمل محادثات محتملة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، وسط مؤشرات على تقارب بين كاراكاس وواشنطن. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فنزويلي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة منذ سنوات.