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عربي-دولي

تمثيل دبلوماسي.. بريطانيا تعتزم تعيين سفيرٍ لها في فنزويلا

Lebanon 24
15-09-2026 | 11:30
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تمثيل دبلوماسي.. بريطانيا تعتزم تعيين سفيرٍ لها في فنزويلا
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أعلنت المملكة المتحدة عزمها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع فنزويلا من خلال تعيين سفير رسمي في كاراكاس، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة لندن على التفاعل الدبلوماسي ودعم مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
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وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان موجه إلى البرلمان، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار أوسع لإعادة الانخراط الدولي، مؤكدة أن هذا الترفيع لا يعني تغيراً في تقييمها للعمليات الانتخابية الفنزويلية السابقة ولا يمثل تأييداً لجهة سياسية محددة، وذلك التزاماً بالمبدأ الدبلوماسي البريطاني القائم على الاعتراف بالدول بدلاً من الحكومات.

وفي سياق آخر، تستعد الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك، حيث يُنتظر أن تعقد لقاءات رفيعة المستوى على هامش الأعمال، تشمل محادثات محتملة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، وسط مؤشرات على تقارب بين كاراكاس وواشنطن. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فنزويلي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة منذ سنوات.
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