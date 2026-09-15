روسيا: ادعاءات استهداف قطار يقل مسؤولين غربيين "حملة تضليل"

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نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير الإعلامية التي زعمت استهداف القوات المسلحة الروسية عمدا لقطار يحمل مسؤولين غربيين.ووصفت هذه الادعاءات بأنها جزء من "حملة إعلامية مفتعلة" تهدف إلى الضغط من أجل تزويد نظام بمزيد من الإمدادات العسكرية.وقالت زاخاروفا في رد مكتوب على استفسارات نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "لن نعلق على الدعاية الرخيصة التي أثيرت حول رحلة بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسافر بالقرب من قافلة عسكرية تعرضت للقصف".وأضافت أن "الهدف من هذه الحملة الإعلامية المبالغ فيها واضح: وهو محاولة استجداء إمدادات عسكرية لنظام زيلينسكي مرة أخرى، من خلال ترهيب المواطن بما يُسمى بـ 'التهديد الروسي القائم على أبواب (الناتو)'".وفي هذا السياق، أكدت زاخاروفا أن القوات الروسية نفذت، في 13 أيلول الجاري، ضربات في غرب ، مشددة على أنها استهدفت "حصرا" المنشآت العسكرية والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية المستخدمة لأغراض عسكرية.وشددت الدبلوماسية الروسية على أن "حذرت مرارا وتكرارا من أن محطات السكك الحديدية، ومستودعات القطارات، والعربات المتحركة، وخاصة القاطرات، التي تستخدم بنشاط لنقل الأسلحة الغربية لتلبية احتياجات القوات المسلحة ، تعد أهدافا عسكرية مشروعة وفقا للأعراف الدولية".