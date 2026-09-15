الرئيس الفلسطيني في القاهرة للقاء السيسي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
، في قصر الاتحادية يوم غد الأربعاء.
ومن المنتظر أن تبحث القمة المصرية الفلسطينية
، مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من القضايا
العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء
الفلسطينية.
وذكر البيان الفلسطيني، أن زيارة عباس إلى القاهرة
"تأتي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وبحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
لأرض فلسطين
، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية".
ومن المتوقع أن يلتقي عباس، خلال زيارته مصر، الأمين العام
لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي في مقر الجامعة.