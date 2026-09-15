تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الفلسطيني في القاهرة للقاء السيسي

Lebanon 24
15-09-2026 | 11:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس الفلسطيني في القاهرة للقاء السيسي
الرئيس الفلسطيني في القاهرة للقاء السيسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية يوم غد الأربعاء.
Advertisement
ومن المنتظر أن تبحث القمة المصرية الفلسطينية، مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وذكر البيان الفلسطيني، أن زيارة عباس إلى القاهرة "تأتي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وبحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن المتوقع أن يلتقي عباس، خلال زيارته مصر، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في مقر الجامعة.

مواضيع ذات صلة
شراكة استراتيجية بين القاهرة وبكين: السيسي يؤكد الألتزام بمبدأ "الصين الواحدة"
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين السيسي وبوتين.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الصيني: الرئيس شي جين بينج والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجريان محادثات
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي يستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الفتاح السيسي

وكالة الأنباء

الدول العربية

الأمين العام

الفلسطينية

الإسرائيلي

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
16:23 | 2026-09-15
Lebanon24
16:15 | 2026-09-15
Lebanon24
16:05 | 2026-09-15
Lebanon24
16:00 | 2026-09-15
Lebanon24
16:00 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24