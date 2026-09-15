الرئيس الفلسطيني في القاهرة للقاء السيسي

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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره المصري ، في قصر الاتحادية يوم غد الأربعاء.ومن المنتظر أن تبحث القمة ، مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الفلسطينية.وذكر البيان الفلسطيني، أن زيارة عباس إلى "تأتي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وبحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء لأرض ، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها الشرقية".ومن المتوقع أن يلتقي عباس، خلال زيارته مصر، لجامعة نبيل فهمي في مقر الجامعة.