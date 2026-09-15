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إقتصاد

لهذه الأسباب...واشنطن قررت تخفيض المساعدات العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط

Lebanon 24
15-09-2026 | 15:42
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لهذه الأسباب...واشنطن قررت تخفيض المساعدات العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط
لهذه الأسباب...واشنطن قررت تخفيض المساعدات العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط photos 0
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قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لدول أوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات المحافظة في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.
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وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها ستعيد برمجة 52 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي من سلوفاكيا ومقدونيا الشمالية وتونس والعراق إلى بنما وبيرو والإكوادور وكولومبيا.

وزار وزير الخارجية ماركو روبيو كولومبيا والإكوادور وبيرو الأسبوع الماضي وتعهد بتقديم دعم إضافي لهم حيث أعطت إدارة ترامب الأولوية لنصف الكرة الغربي في سياستها الخارجية مع التركيز على مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي أدت إلى خفض الأموال أو نشر القوات في أوروبا استجابة لشكاوى الرئيس ترامب بشأن عدم إنفاق حلفاء شمال الأطلسي ما يكفي على ميزانياتهم الدفاعية ومسائل أخرى. ويذكر أن مقدونيا الشمالية وسلوفاكيا أعضاء في الناتو.

وتأتي هذه الخطوة أيضا في الوقت الذي أولت فيه الإدارة اهتماما خاصا لنصف الكرة الغربي، وانحازت بشدة إلى الحكومات اليمينية في الوقت الذي يحتفل فيه ترامب بتجديد مبدأ "مونرو" في القرن التاسع عشر الذي أسس لهيمنة واشنطن في الأميركتين.

ويوفر التمويل العسكري الأجنبي للدول المتلقية أموال دافعي الضرائب الأميركيين للسماح لها بشراء معدات عسكرية من مقاولي الدفاع الأميركيين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الأموال ستستخدم في "مكافحة إرهاب المخدرات في ساحتنا الخلفية والمساعدة على مواصلة تأمين قناة بنما"، مضيفة أن نصف الكرة الغربي تم إهماله تاريخيا في مجال المساعدات العسكرية الأميركية.

وقالت الوزارة في انتقاد مبطن للصين التي تسعى بشكل متزايد إلى تعزيز وجودها في أميركا اللاتينية: "هذه الأموال ستمنع الخصوم من إنشاء موطئ قدم استراتيجي في نصف الكرة الأرضية الخاص بنا ".

ولا يلغي تحول الأموال التمويل العسكري الأجنبي لتونس أو العراق أو مقدونيا الشمالية أو سلوفاكيا، على الرغم من أن المبلغ الدقيق المتبقي لتلك الدول لم يتضح بعد.

وقالت وزارة الخارجية إن التوزيع الحالي للتمويل، مع ذك، "لا يتماشى مع أولويات الإدارة" في نصف الكرة الغربي.
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