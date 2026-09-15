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عربي-دولي

تصعيد جديد داخل الكونغرس.. هل يواجه وزير الدفاع الأميركي العزل؟

Lebanon 24
15-09-2026 | 16:15
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تصعيد جديد داخل الكونغرس.. هل يواجه وزير الدفاع الأميركي العزل؟
تصعيد جديد داخل الكونغرس.. هل يواجه وزير الدفاع الأميركي العزل؟ photos 0
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قدّم النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي توماس ماسي، بنوداً لبدء إجراءات عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، متهماً إياه بإساءة استخدام صلاحياته من خلال إصدار أوامر بتنفيذ أعمال قتالية ضد إيران من دون الحصول على موافقة الكونغرس، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ورغم أن فرص إقرار قرار العزل تبدو ضئيلة، فإن الخطوة التي أقدم عليها ماسي، النائب عن ولاية كنتاكي، قد تفرض على مجلس النواب إجراء تصويت بشأنه، الأمر الذي قد يضع بعض الجمهوريين أمام موقف حرج، خصوصاً مع استعداد عدد من أعضاء المجلس لمغادرة واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية كينغسلي ويلسون إن الوزارة بأكملها متحدة خلف رؤية الوزير، مؤكداً أنها ستواصل العمل لوضع مقاتلينا ومصلحة أميركا في المقام الأول.

وصنّف ماسي بنود قرار العزل باعتبارها مسألة ذات أولوية، ما يلزم مجلس النواب بالنظر فيها خلال يومي عمل تشريعيين. 

وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الحرب التي بدأت بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط. وكان أعضاء الكونغرس، وغالبيتهم من الديمقراطيين، قد صوّتوا مراراً لصالح قرارات تطالب ترامب بإنهاء الحرب ما لم يحصل على موافقة الكونغرس، إلا أن تلك التحركات لم تؤدِّ إلى وقف العمليات القتالية.

كما يواجه الجمهوريون الموالون لترامب تحدياً متزايداً للحفاظ على غالبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الثالث من تشرين الثاني.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس»، تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين في تفضيلات التصويت للكونغرس، بنسبة 44 في المائة مقابل 37 في المائة.

وتراجعت شعبية ترامب منذ بدء الحرب، التي تسببت في اضطراب شحنات النفط ودفعت أسعار الوقود إلى مستويات تقترب من أعلى معدلاتها على الإطلاق، ما زاد الضغوط على الأوضاع المالية للأسر الأميركية.

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