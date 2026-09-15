وفد مصري "رفيع المستوى" في سوريا

وصل وفد دبلوماسي مصري
"رفيع المستوى" إلى العاصمة السورية دمشق
، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السورية.
وأوضحت القناة السورية الرسمية، أن مستشار الشؤون الأفروآسيوية في وزارة الخارجية والمغتربين
محمد الجفال استقبل "وفدا رفيع المستوى من جمهورية
مصر العربية في مطار دمشق الدولي".
وأفادت بأن الوفد المصري يرأسه مساعد وزير الخارجية
والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج السفير إيهاب فهمي.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة
على هامش أعمال الدورة
العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية
على المستوى الوزاري.