وفد مصري "رفيع المستوى" في سوريا

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وصل وفد "رفيع المستوى" إلى العاصمة ، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السورية.وأوضحت القناة السورية الرسمية، أن مستشار الشؤون الأفروآسيوية في محمد الجفال استقبل "وفدا رفيع المستوى من مصر العربية في مطار دمشق الدولي".وأفادت بأن الوفد المصري يرأسه مساعد والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج السفير إيهاب فهمي.وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في على هامش أعمال العادية الـ166 لمجلس على المستوى الوزاري.