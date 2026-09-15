فانس يحدد ملامح المرحلة المقبلة من حرب إيران

أكد الأميركي جي دي ، أن الصراع الأميركي مع سيدخل "مرحلة مختلفة تماماً خلال شهرين"، متفقاً مع على أن الحرب ستنتهي "مباشرة" بعد انتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد أشهر من الضربات المتبادلة بين وطهران.

وأوضح فانس، في مقابلة مع صحيفة " بوست" أُجريت معه الرئاسية «إير فورس 2»، أن النظام سيواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي للطاقة عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.

وقال فانس: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكنني أعتقد أن الرئيس محق عندما يقول إن هذا الأمر سيدخل مرحلة مختلفة تماماً خلال شهرين». وأضاف: «هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فهو الشخص الذي يحدد متى تبدأ النزاعات ومتى تنتهي".

وتابع: "أتفهم بالتأكيد أن هناك بعض نفاد الصبر لدى الشعب الأميركي، لكن في الأساس، لا تنفذ حالياً عمليات هجومية. نحن لا نفعل ذلك".

وأضاف أن "ما يحدث هو أن الإيرانيين يطلقون من حين إلى آخر النار على سفن تجارية، وعادةً من دون نجاح".