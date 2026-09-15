تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يكشف عن فصل جديد من الإقالات

Lebanon 24
15-09-2026 | 16:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
زيلينسكي يكشف عن فصل جديد من الإقالات
زيلينسكي يكشف عن فصل جديد من الإقالات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقع فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بإقالة رسلان كرافتشينكو من منصب النائب العام لأوكرانيا.
Advertisement

وكان البرلمان الأوكراني قد وافق على إقالة كرافتشينكو الذي كان قد غادر البلاد.ولم يصوت أي نائب برلماني ضد قرار إقالة النائب العام.

وقبيل جلسة البرلمان، كتب كرافتشينكو عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "إن ضغوطا تُمارس على المشرعين الأوكرانيين"، وحثهم على اتخاذ القرار باستقلالية.

يذكر أن كرافتشينكو كان يشغل المنصب منذ يونيو 2025، وكان رابع نائب عام لأوكرانيا يعينه زيلينسكي.

وكان كرافتشينكو قد نفى أي صلة له بهذه الشبكة الإجرامية، قبل أن يقدم استقالته بعد بضعة أيام عازيا قراره إلى "دوافع سياسية".

وتسلط هذه التطورات الضوء على ما أشارت إليه وسائل إعلام غربية مؤخرا من تفشٍّ للفساد وفوضى سياسية في أوكرانيا، حيث كشفت التحقيقات أن تجاوزات السلطات بات ينظر إليها من قبل المسؤولين كظاهرة روتينية وعادية.

وقبل كرافتشينكو، نفذ زيلينسكي موجة إقالات واسعة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، حيث أقال رئيس مكتبه السابق أندريه يرماك ورئيس اللجنة الوطنية للأوراق المالية روسلان ماغوميدوف ورؤساء أقسام مكافحة التجسس في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) وسفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية أولغا ستيفانيشينا، بالإضافة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.

 
مواضيع ذات صلة
لماذا لا يمكن فصل زوطر الغربية عن الشرقية؟
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال إسرائيل للاريجاني
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستفيد حزب الله من فصل الجبهات؟
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن الهجوم الاسرائيلي على مطار أبو الظهور في إدلب
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

النائب العام

نائب العام

الأوكرانية

الأمريكية

رئيس مكتب

البرلمان

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
16:59 | 2026-09-15
Lebanon24
16:58 | 2026-09-15
Lebanon24
16:46 | 2026-09-15
Lebanon24
16:44 | 2026-09-15
Lebanon24
16:41 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24