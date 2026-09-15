"عمل تخريبي محتمل".. مواد غامضة تعطل شبكة القطارات في هولندا

شهدت أجزاء من شبكة في ، الثلاثاء، تعطلاً واسعاً، بعدما أعلنت شركة "بروريل" المسؤولة عن صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية أنها تتعامل مع العطل باعتباره "عملاً تخريبياً محتملاً".

وقالت الشركة إنه "تم العثور على مواد وضعت عمداً على القضبان في العديد من المواقع، ما تسبب في أعطال بأنظمة دوائر المسار"، من دون طبيعة هذه المواد أو الجهة التي تقف وراء الحادثة.

وتأثرت خدمات القطارات بشدة في محيط مدن زفوله وديفينتر وأميرزفورت خلال ساعة الذروة الصباحية، فيما أعلنت "بروريل" أن حركة القطارات عادت إلى حد كبير إلى طبيعتها بحلول منتصف النهار.

ووصف رئيس الوزراء روب جيتن أعمال التخريب بأنها "تهدد الحياة" وتهدف إلى "زعزعة استقرار المجتمع"، لكنه شدد على ضرورة انتظار نتائج تحقيقات الشرطة قبل تحديد ما إذا كانت الحادثة عملاً إرهابياً.

وأفادت الشرطة بأنه بعد إزالة المواد من المسارات صباحاً، عُثر مجدداً على مواد في عدة مواقع كان من الممكن أن تتسبب باضطرابات.

وتزامنت الحادثة مع تقديم الحكومة ميزانيتها السنوية أمام ، في يوم يشهد تجمع آلاف الأشخاص في لمتابعة موكب .

ونقلت وكالة عن جهاز الاستخبارات الهولندي أنه يدعم الشرطة في التحقيق، ويركز على تحديد "مصدر" هذه الأعمال.