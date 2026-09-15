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عربي-دولي

بريطانيا تؤكد تضامنها مع السعودية واليمن

Lebanon 24
15-09-2026 | 16:58
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حمّلت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير في اليمن والهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة تضامن بلادها مع الرياض والحكومة اليمنية.
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وقالت فوستر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن الحوثيين واصلوا "هجماتهم المتهورة" على السعودية خلال الأيام الماضية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات فوراً.

وأضافت أن الحوثيين "يتحملون المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد"، مؤكدة وقوف المملكة المتحدة إلى جانب السعودية واليمن في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنهما واستقرارهما.

واعتبرت المندوبة البريطانية أن التصعيد الحالي "لم يأتِ من فراغ"، مشيرة إلى أن الدعم الإيراني المستمر للحوثيين يتيح للجماعة شن هجمات تستهدف المدنيين والدول المجاورة، ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. 

وأكدت فوستر أن الهجمات الحوثية تهدد حرية الملاحة والأمن البحري وحركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى منع تدفق الأسلحة إلى الجماعة.
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