ضربات جديدة على كييف...ودعوات إلى الاحتماء في الملاجئ

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هزّت انفجارات قوية العاصمة كييف، بعد تفعيل صفارات الإنذار والتحذير من هجوم صاروخي، فيما دعت السلطات السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.وقد سُمع دوي 12 انفجاراً "قوياً" في كييف، في الساعات الأولى الخميس، بعدما حذرت السلطات من خطر هجوم صاروخي، وفق ما أفاد مراسل ، إذ استأنفت هجماتها بالصواريخ الباليستية على بعد توقف استمر عدة ليال.إلى ذلك، قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر قناتها في تلغرام: "تم تفعيل صفارات الإنذار في كييف بسبب تهديد بضربات صاروخية. ندعو السكان للتوجه إلى أقرب ملجأ".هذا وأصيب 10 أشخاص جراء غارة روسية على كييف، وفق ما ذكرت السلطات الأوكرانية.وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بوقوع أضرار في مبنى إداري ومبنى سكني، إلى جانب مواقع أخرى، كما ذكرت تقارير إعلامية أن إمدادات المياه انقطعت في بعض المناطق الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.في المقابل، هاجمت أوكرانيا أهدافا داخل روسيا بطائرات مسيرة قتالية، وفقا لتقارير نشرتها قنوات على تطبيق تليجرام، إذ شملت الأهداف مدينة روستوف جنوبي روسيا، وياروسلافل الواقعة شمال شرقي . وقالت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" إن مطارات روسية عدة اضطرت إلى فرض قيود مؤقتة على عملياتها.أتت الضربات على كييف في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب تواجه عقبات، بينما تستمر والدول الأوروبية في فرض عقوبات على روسيا وتقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.