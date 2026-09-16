عباس ممنوع من التأشيرة الأميركية.. لهذا السبب

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أكدت ، تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، قبل انعقاد للأمم المتحدة، في خطوة تكرر ما فعلته العام الماضي.وبموجب هذا القرار، رُفضت طلبات التأشيرة المقدمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في ، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون وفلسطينيون.وأشار مسؤول فلسطيني إلى أن إشعار الرفض الذي تلقاه نص على أن السبب يعود إلى "المادة 212 (a) (3) (ب)" من قانون الهجرة الأميركي، التي تحظر منح تأشيرة لأي شخص انخرط في أي وقت في أنشطة إرهابية أو كان مرتبطا بمنظمة إرهابية، وهو ما يعد "حالة عدم أهلية دائمة".ولم يتضح على الفور ما إذا كان رفض طلب عباس قد صدر على الأسباب ذاتها.تعود جذور هذا الإجراء إلى آب 2025، حين الأميركي آنذاك أن واشنطن سترفض وتلغي تأشيرات مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قرار طال نحو ثمانين مسؤولا فلسطينيا.وأرجعت واشنطن السبب إلى كون القيادة الفلسطينية لم تلتزم بتعهدات سابقة، واتهمتها بـ"تقويض فرص السلام" من خلال خطوات أحادية، من بينها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي لنيل اعتراف دولي أحادي بدولة .وفي كانون الأول 2025، وسع نطاق القيود عبر أمر تنفيذي شمل حظرا على حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية من دخول .وتزامنت هذه الإجراءات مع إلغاء المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وسط سياسة أميركية ترفض أي خطوات فلسطينية في المحافل الدولية خارج إطار المفاوضات المباشرة.