شقيقة زعيم كوريا الشمالية تؤكد: امتلاك السلاح النووي هو قرار نهائي لا تراجع عنه

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قامت كيم يو ، شقيقة الزعيم الكوري ، اليوم الخميس، بمهاجمة كل من يطالب بلادها بالتنازل عن ترسانتها النووية، واصفة إياهم بأنهم "حمقى"، ومشددة على أن امتلاك بلادها للسلاح بات "أمرا نهائيا لا رجعة فيه".وجاءت هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه العاصمة النمساوية فيينا أعمال السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث توقعت كيم يو جونغ أن تتصاعد الدعوات الموجهة لبلادها للتخلي عن برنامجها النووي، معتبرة أن هذه الدعوات ليست سوى "حماقات معتادة".وكتبت أون في بيان نقلته الشمالية: "إذا كانوا يظنون أن ذلك ممكن فعلا، فذلك لأنهم لا يستمعون إلا إلى حديث حمقى لا يدركون قوانين هذا العالم".وأضافت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن وضع بلادها بصفتها دولة نووية هو "وضع مطلق لا رجعة فيه"، مشيرة إلى أن الترسانة النووية لبيونغ يانغ "تسهم بدرجة كبيرة في ردع الممارسات المشينة التي يرتكبها المارقون على الساحة الدولية، وفي صون السلم والأمن".كما أكدت أن وضع بلادها بصفتها قوة نووية، الذي جرى تكريسه في عام 2023، "لا يمكن أن يتغير ولو بقدر أنملة".