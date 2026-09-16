عراقجي من الصين: القرارات المتخذة ستؤثر في التوازن الاستراتيجي للمنطقة

Advertisement

أعلن عباس عراقجي أن القرارات التي يجري اتخاذها في المرحلة الراهنة سيكون لها تأثير في "التوازن الاستراتيجي المستقبلي" في المنطقة.وحذر عراقجي في رسالة عقب زيارته إلى ، من أن هذه القرارات قد تترتب عليها "تداعيات واسعة ومتعددة".وأضاف عراقجي أنه أجرى خلال الزيارة "مشاورات ناجحة" مع الشركاء الصينيين، مؤكدا أن تولي أهمية خاصة للشراكة الاستراتيجية التي طورتها مع الصين وعززتها على مدى سنوات.وأشار إلى أن المبادئ الأربعة للسلام التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ تحظى "بأهمية محورية"، من دون أن يوضح في رسالته تفاصيل إضافية بشأن كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.وأكد عراقجي أن تنظر إلى علاقاتها مع بكين باعتبارها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، في ظل تنامي الدور الصيني في المساعي الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الإقليمية.وتأتي تصريحات عراقجي عقب زيارته إلى بكين وإجراء مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لبحث سبل خفض التصعيد والتوصل إلى ترتيبات سياسية بشأن الحرب بين إيران والولايات المتحدة.