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عربي-دولي

عراقجي من الصين: القرارات المتخذة ستؤثر في التوازن الاستراتيجي للمنطقة

Lebanon 24
16-09-2026 | 23:50
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عراقجي من الصين: القرارات المتخذة ستؤثر في التوازن الاستراتيجي للمنطقة
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القرارات التي يجري اتخاذها في المرحلة الراهنة سيكون لها تأثير في "التوازن الاستراتيجي المستقبلي" في المنطقة.
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وحذر عراقجي في رسالة عقب زيارته إلى الصين، من أن هذه القرارات قد تترتب عليها "تداعيات واسعة ومتعددة".

وأضاف عراقجي أنه أجرى خلال الزيارة "مشاورات ناجحة" مع الشركاء الصينيين، مؤكدا أن إيران تولي أهمية خاصة للشراكة الاستراتيجية التي طورتها مع الصين وعززتها على مدى سنوات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المبادئ الأربعة للسلام التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ تحظى "بأهمية محورية"، من دون أن يوضح في رسالته تفاصيل إضافية بشأن كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد عراقجي أن طهران تنظر إلى علاقاتها مع بكين باعتبارها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، في ظل تنامي الدور الصيني في المساعي الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الإقليمية.

وتأتي تصريحات عراقجي عقب زيارته إلى بكين وإجراء مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لبحث سبل خفض التصعيد والتوصل إلى ترتيبات سياسية بشأن الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
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