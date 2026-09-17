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عربي-دولي

تمرين للجيش الاسرائيلي اليوم.. هذا ما كشفته واوية

Lebanon 24
17-09-2026 | 00:22
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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية ان الجيش الاسرائيلي بدأ اختبارا مفاجئا مشتركا لهيئة التكنولوجيا واللوجستيات وقيادة الجبهة الداخلية في عدة مواقع في أنحاء البلاد، وسيستمر حتى ساعات الظهيرة.
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وأشارت الى ان هذا الاختبار يهدف إلى فحص مستوى التأهب والجاهزية متعددة الأذرع والتكنولوجية واللوجستية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية المفاجئة، وفحص مستوى الكفاءة والتأهب والجاهزية لدى قيادة الجبهة الداخلية، ورفع درجات الاستعداد وتفعيل قوات الاحتياط، وآليات اتخاذ القرار والاستجابة العملياتية على جميع المستويات، بدءًا من قيادات المناطق والألوية الإقليمية، مرورًا بالأذرع والمنظومات، وصولًا إلى هيئة الأركان العامة.
وأضافت: في إطار التمرين، ستُلحظ حركة نشطة لقوات الأمن، وقوات سلاح الطب والمركبات في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد. لا يوجد أي تخوّف من حادث أمني. خُطِّط للتمرين كجزء من مخطط التدريبات لعام 2026.
 
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