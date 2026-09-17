عضوية كندا في الاتحاد الأوروبي قد تشعل حرب الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، إن السماح لكندا بأن تصبح عضواً منتسباً في الاتحاد الأوروبي
قد يكون "عملاً عدائياً"، مهدداً بفرض رسوم جمركية إضافية على دول الاتحاد الأوروبي
.
ووصف الرئيس المقترح الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان
الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء، بأنه "سخيف"، كما وصف كندا بأنها "شريك تجاري فظيع"، وفق ما نقلت عنه "وول ستريت جورنال
".
وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
، قالت أورسولا فون دير لاين إن أوروبا
"بحاجة إلى تعزيز تعاونها مع الديمقراطيات التي تتشارك معها القيم، ولا سيما كندا".
وقال ترامب
رداً على سؤال بشأن احتمال أن تصبح كندا عضواً منتسباً في الاتحاد الأوروبي: "إذا فعلوا ذلك، وإذا اعتقدت أنه عمل عدائي بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوماً جمركية كبيرة جداً أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات".
وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، وإذا فعلت أوروبا ذلك، بنية سيئة - إذا كانت النية حسنة، فهذا أمر جيد - أما إذا كانت النية سيئة، فسوف نفرض رسوماً جمركية باهظة جداً على أوروبا".