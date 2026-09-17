عضوية كندا في الاتحاد الأوروبي قد تشعل حرب الرسوم الجمركية

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قال الرئيس الأميركي ، إن السماح لكندا بأن تصبح عضواً منتسباً في قد يكون "عملاً عدائياً"، مهدداً بفرض رسوم جمركية إضافية على دول الاتحاد .ووصف الرئيس المقترح الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء، بأنه "سخيف"، كما وصف كندا بأنها "شريك تجاري فظيع"، وفق ما نقلت عنه " ".وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك ، قالت أورسولا فون دير لاين إن "بحاجة إلى تعزيز تعاونها مع الديمقراطيات التي تتشارك معها القيم، ولا سيما كندا".وقال رداً على سؤال بشأن احتمال أن تصبح كندا عضواً منتسباً في الاتحاد الأوروبي: "إذا فعلوا ذلك، وإذا اعتقدت أنه عمل عدائي بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوماً جمركية كبيرة جداً أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات".وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، وإذا فعلت أوروبا ذلك، بنية سيئة - إذا كانت النية حسنة، فهذا أمر جيد - أما إذا كانت النية سيئة، فسوف نفرض رسوماً جمركية باهظة جداً على أوروبا".