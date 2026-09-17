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عربي-دولي

من المدار إلى القمر.. الجيش الأميركي يستعد لحرب الفضاء

Lebanon 24
17-09-2026 | 00:30
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال دان كاين، أن على القوات الأميركية الاستعداد لخوض القتال ليس فقط في مدار الأرض، وإنما أيضاً حول القمر، في إشارة إلى أفق جديد للحرب، وذلك بعدما كشفت الولايات المتحدة للمرة الأولى أنها نشرت أسلحة في الفضاء.

وأضاف كاين، أمام عسكريين ومسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية خلال مؤتمر القوات الجوية والفضاء والفضاء الإلكتروني، المنعقد على مشارف العاصمة الأميركية واشنطن، أن على الجيش الأميركي التكيف من الآن بحيث يكون "مستعداً للقتال والصمود والانتصار من قاع البحر إلى الفضاء بين الأرض والقمر"، بحسب أسوشيتد برس.

وأوضح  رئيس قيادة القوات القتالية في قوة الفضاء الأميركية، أن قوة الفضاء، تستعد للقتال في الفضاء وحول القمر، لأن "البشرية تتقدم أعمق في الفضاء، ومهمة قوة الفضاء هي المساعدة في الاستعداد للدفاع عن المصالح الأميركية".

وجاء الإعلان عن استعداد الجيش الأميركي للقتال في المنطقة الممتدة بين المدار الأرضي المرتفع والقمر نفسه، بعد أيام من كشف وزير القوات الجوية، تروي مينك، خلال المؤتمر ذاته، أن الولايات المتحدة نشرت "أسلحة للسيطرة على الفضاء في المدار".

وتتعارض هذه التصريحات المتتالية من مسؤولين عسكريين أميركيين بشأن الأسلحة الفضائية مع أعراف وتفاهمات دولية راسخة تعتبر الفضاء الخارجي مخصصاً للاستخدامات السلمية فقط، وتدعو إلى بقائه منزهاً عن العسكرة.

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