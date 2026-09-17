تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن وبرلين تعززان التعاون العسكري

Lebanon 24
17-09-2026 | 00:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
واشنطن وبرلين تعززان التعاون العسكري
واشنطن وبرلين تعززان التعاون العسكري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بحث وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي بين البلدين، ودعم الردع الجماعي في إطار "الناتو 3.0"، الذي تتحمل بموجبه الدول الأوروبية الحليفة المسؤولية الرئيسية عن الدفاع التقليدي لأوروبا.

وقالت وزارة الحرب الأميركية، في بيان نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الحرب "البنتاغون" شون بارنيل، إن الاجتماع عُقد في مقر الوزارة، وتركز على دفع التعاون الصناعي الدفاعي الثنائي وتعزيز قدرات الردع الجماعي.

وشدد هيجسيث على أن الردع الموثوق يتطلب أكثر من التصريحات، داعياً إلى امتلاك قوات قادرة على خوض القتال، وخطوط إنتاج قوية، وقدرات لزيادة الإنتاج بما يكفي للحفاظ على الدفاع التقليدي القائم على منع الخصم من تحقيق أهدافه.

وأشاد هيجسيث بالزخم الذي تحققه ألمانيا نحو الوفاء بالتزامها بإنفاق 5% على الدفاع، الذي أُقر خلال قمة لاهاي، مؤكداً أن الإنفاق يجب أن يتحول مباشرة إلى جاهزية ملموسة للقتال وقدرات صناعية.

وفي ما وصفته الوزارة بأنه محطة مهمة في التعاون الأمني بين البلدين، وقّع هيجسيث وبيستوريوس "بيان نوايا" يهدف إلى تكثيف التعاون الصناعي الدفاعي بشكل كبير، بما يتماشى مع التوسع الأميركي في "ترسانة الحرية".

واتفق الوزيران على تنسيق "استراتيجية تحويل المشتريات" التابعة لوزارة الحرب الأميركية مع "قانون تسريع المشتريات" في ألمانيا، و"استراتيجية الأمن وصناعة الدفاع" الألمانية.

ويشمل التعاون توسيع مجالات التطوير والإنتاج المشتركين، والتصنيع بموجب تراخيص، إلى جانب تعزيز قدرات الصيانة.

كما تعهد الوزيران بإزالة العقبات التنظيمية والاختناقات المرتبطة بضوابط التصدير، بهدف تسريع إيصال الأنظمة القتالية إلى القوات الأميركية والألمانية وقوات الحلفاء، وبوتيرة وحجم أكبر.

وقال هيجسيث إن إعادة تسليح ألمانيا وتعزيز قدراتها الصناعية، إلى جانب تعبئة قاعدتها التصنيعية، يجعلان منها ركيزة تقليدية أساسية في أوروبا، ويسهمان في تعزيز التحالف بأكمله.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعت إلى إطلاق نسخة جديدة تحت مسمى "الناتو 3.0" لتكون أكثر مرونة وفتكاً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أستراليا وفيتنام تعززان التعاون العسكري لمواجهة التوسع الصيني
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عراقي فرنسي: الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات العراقية في مجال حماية الحدود
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعهد من لندن وبرلين بتزويد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لندن وباريس وروما وبرلين: لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

الألمانية

الأوروبي

الثنائي

الرئيسي

دونالد

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-09-17
Lebanon24
04:50 | 2026-09-17
Lebanon24
04:42 | 2026-09-17
Lebanon24
04:39 | 2026-09-17
Lebanon24
04:37 | 2026-09-17
Lebanon24
04:35 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24