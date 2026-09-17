رفع مستوى الإنذار إلى الأحمر في برشلونة.. أمطار غزيرة تضرب إسبانيا

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عثرت فرق الإنقاذ ، الخميس، على جثة رجل جرفته السيول قرب ، فيما تعرّض الساحل الشرقي المطلّ على لأمطار غزيرة غمرت الشوارع وتسبّبت في تعطّل حركة النقل.وأصدرت الإسبانية تحذيرات من أمطار غزيرة في مناطق شرقية الأربعاء، ورفعت مستوى الإنذار مؤقتاً إلى الدرجة الحمراء في برشلونة بسبب خطر الفيضانات.وقالت فرق الإطفاء في كاتالونيا إنها عثرت على جثة رجل في بلدة أوليفيلا الواقعة على مسافة نحو 40 كيلومتراً غربي برشلونة، موضحة أن الضحية كان يقود سيارة جرفتها السيول.ودعت السلطات السكان في منطقتي كاتالونيا وفالنسيا إلى تجنّب التنقل غير الضروري وتوخّي أقصى درجات الحذر، فيما حذر رئيس الوزراء بيدرو من أوضاع "معقدة للغاية".وفي برشلونة، أغلقت بعض محطات المترو وحُوّلت مسارات الحافلات بعدما غمرت المياه الشوارع، فيما تعطّلت حركة القطارات الإقليمية وشهد مطار إل تأخيرات وإلغاءات للرحلات.وأعلنت في كاتالونيا تلقي أكثر من 850 اتصالاً مرتبطاً بالأمطار، نتج منها أكثر من 500 حادث.