تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صفقة القنابل الأميركية لإسرائيل تفتح مواجهة داخل الكونغرس

Lebanon 24
17-09-2026 | 01:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صفقة القنابل الأميركية لإسرائيل تفتح مواجهة داخل الكونغرس
صفقة القنابل الأميركية لإسرائيل تفتح مواجهة داخل الكونغرس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثارت تقارير بشأن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة نحو 3 مليارات دولار، موجة غضب واعتراضات بين أعضاء في الكونغرس الأمريكي وسياسيين أمريكيين.

وقال كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، إنه لا يؤيد بيع قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل بسبب مخاوف من عدم استخدام هذه الذخائر بما يتسق مع القانون الدولي.

وأضاف ميكس، النائب عن ولاية نيويورك، أنه "ملتزم بأمن إسرائيل"، لكنه أشار إلى أن "الصفقة التي تقترحها إدارة ترامب لبيع 40 ألف قنبلة زنة 2000 رطل، وهي من أكثر الذخائر تدميرا في ترسانتنا، تثير مخاوف خطيرة لم تُحسم بعد بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان".

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إنه سيعمل على عرقلة الصفقة، متهما ترامب بأنه "يرسل قنابل يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون إلى حكومة يقودها مجرم حرب مطلوب للعدالة".

وقال كبير المستشارين في البرنامج الأميركي بمجموعة الأزمات الدولية، برايان فينوكين، إنه "بالنظر إلى الطريقة التي أدارت بها إسرائيل حربها الجوية في غزة، وإلى حد ما في جنوب لبنان، فهناك مخاوف حقيقية بشأن الكيفية التي قد تُستخدم بها مثل هذه الأسلحة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وهذا بافتراض وجود أهداف عسكرية مشروعة من الأساس، إذ توجد مخاوف بشأن ما تعتبره إسرائيل أهدافا عسكرية مشروعة".

ويرى محللون أن توقيت الخطوة متعمَّد من جانب إسرائيل، في مسعى إلى تثبيت دعم عسكري أميركي واسع النطاق في الوقت الراهن، خشية أن تكون إدارة أميركية مستقبلية أقل استعدادا لتقديم دعم غير مشروط بالدرجة نفسها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
500 شاحنة كهربائية من تسلا.. صفقة تفتح طريقًا جديدًا للنقل
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد جديد داخل الكونغرس.. هل يواجه وزير الدفاع الأميركي العزل؟
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الصفقات النووية ستمر عبر الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعبون دوليون سابقون يفتحون جبهة مواجهة جديدة مع رئيس "فيفا"
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطيين

دارة الرئيس

الديمقراطي

جنوب لبنان

ديمقراطي

إسرائيل

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-09-17
Lebanon24
04:54 | 2026-09-17
Lebanon24
04:50 | 2026-09-17
Lebanon24
04:42 | 2026-09-17
Lebanon24
04:39 | 2026-09-17
Lebanon24
04:37 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24