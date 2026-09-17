صفقة القنابل الأميركية لإسرائيل تفتح مواجهة داخل الكونغرس

أثارت تقارير بشأن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي إرسال أسلحة إلى بقيمة نحو 3 مليارات دولار، موجة غضب واعتراضات بين أعضاء في الكونغرس الأمريكي وسياسيين أمريكيين.

وقال كبير في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، إنه لا يؤيد بيع قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل بسبب مخاوف من عدم استخدام هذه الذخائر بما يتسق مع القانون الدولي.

وأضاف ميكس، النائب عن ولاية ، أنه "ملتزم بأمن إسرائيل"، لكنه أشار إلى أن "الصفقة التي تقترحها إدارة لبيع 40 ألف قنبلة زنة 2000 رطل، وهي من أكثر الذخائر تدميرا في ترسانتنا، تثير مخاوف خطيرة لم تُحسم بعد بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان".

وقال السيناتور كريس فان هولين إنه سيعمل على عرقلة الصفقة، متهما ترامب بأنه "يرسل قنابل يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون إلى حكومة يقودها مجرم حرب مطلوب للعدالة".

وقال كبير المستشارين في البرنامج الأميركي بمجموعة الأزمات الدولية، برايان فينوكين، إنه "بالنظر إلى الطريقة التي أدارت بها إسرائيل حربها الجوية في غزة، وإلى حد ما في ، فهناك مخاوف حقيقية بشأن الكيفية التي قد تُستخدم بها مثل هذه الأسلحة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وهذا بافتراض وجود أهداف عسكرية مشروعة من الأساس، إذ توجد مخاوف بشأن ما تعتبره إسرائيل أهدافا عسكرية مشروعة".

ويرى محللون أن توقيت الخطوة متعمَّد من جانب إسرائيل، في مسعى إلى تثبيت دعم عسكري أميركي واسع النطاق في الوقت الراهن، خشية أن تكون إدارة أميركية مستقبلية أقل استعدادا لتقديم دعم غير مشروط بالدرجة نفسها.