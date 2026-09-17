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عربي-دولي

غواصة روسية تطلق "كاليبر" وتصيب أهدافاً على بُعد 1000 كيلومتر

Lebanon 24
17-09-2026 | 03:55
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غواصة روسية تطلق كاليبر وتصيب أهدافاً على بُعد 1000 كيلومتر
غواصة روسية تطلق كاليبر وتصيب أهدافاً على بُعد 1000 كيلومتر photos 0
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أطلقت الغواصة "أوفا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، خلال مناورات عسكرية، صواريخ كروز من طراز "كاليبر" من مياه بحر اليابان.

واستهدفت الصواريخ أهدافا بحرية وساحلية، وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية للأسطول.

وأوضحت أن الغواصة 'أوفا'، التي تعمل بالديزل والكهرباء، نفذت خلال مناورات مخططة إطلاق صواريخ كروز من منظومة 'كاليبر-بي إل' (المخصصة للغواصات) من مياه بحر اليابان نحو أهداف بحرية وساحلية.

وقد سبق تنفيذ هذه المناورة القتالية التدريبية، قيام طاقم الغواصة بالانتقال السري إلى المنطقة المحددة".

وأضافت المصادر أن أول صاروخ عالي الدقة تمكن من إصابة هدف سطحي بنجاح، وهو عبارة عن درع بحري يحاكي سفينة حربية تابعة لعدو افتراضي، على مسافة إطلاق بلغت حوالي 130 كيلومترا، بينما أصاب الصاروخ الثاني هدفا ساحليا في موقع "سيوركم" التدريبي بإقليم خاباروفسك، حيث تجاوزت مسافة الهدف 1000 كيلومتر.

وأشار الأسطول إلى أن سلامة الملاحة المدنية في منطقة إطلاق الصواريخ كانت مضمونة ومؤمنة بالكامل بواسطة سفن وطائرات ومركبات جوية بدون طيار تابعة لأسطول المحيط الهادئ.

يذكر أن الغواصة "أوفا" انضمت رسميا إلى قوام البحرية الروسية في 16 تشرين الثاني 2022، وهي الغواصة الرابعة ضمن سلسلة تتألف من 6 غواصات من مشروع 636.3 المخصصة لأسطول المحيط الهادئ.

وتتميز غواصات هذا المشروع بالجمع الأمثل بين التخفي الصوتي وقدرة الكشف عن الأهداف، فضلا عن تسليحها القوي من الطوربيدات والصواريخ، حيث تشكل صواريخ "كاليبر" عالية الدقة العمود الفقري لقدراتها الضاربة. وقد وصلت الغواصة "أوفا" إلى مقر الأسطول في كانون الأول2024.

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