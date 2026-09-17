إسرائيل والمغرب تتفقان على تعزيز العلاقات الدبلوماسية

ذكر بيان نشره حساب "إسرائيل
بالعربية" التابع للحكومة الإسرائيلية
، على منصة إكس، أن المغرب وإسرائيل قررا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما والارتقاء ببعثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستوى سفارتين وتعيين سفراء.
وجاء في البيان أن القرار اتخذ خلال "قمة ثلاثية تاريخية في نيويورك
" ضمت وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة
مايك والتز.
والمغرب أحد 4 دول عربية، إلى جانب الإمارات
والبحرين والسودان، اتخذت خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، في إطار اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة
.
وأثارت هذه الاتفاقات مخاوف الفلسطينيين
حيال الموقف العربي القائم منذ زمن طويل، والذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وقبول قيام دولة فلسطينية، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية
.
وجاء في البيان، على حساب "إسرائيل بالعربية"، "جددت الدول الثلاث التزامها بسلسلة من الخطوات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات بين إسرائيل والمغرب، من بينها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والارتقاء ببعثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفراء".
وأضاف أنه تم الاتفاق على "توسيع الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب لتشمل رحلات تسيرها شركات طيران مغربية، على أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2026".
وقال البيان أيضا "كما اتفقت إسرائيل والمغرب على استكمال اتفاقيتين بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بحلول نهاية عام 2026، بما من شأنه تسهيل الاستثمارات المتبادلة ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والشعبين قدما".