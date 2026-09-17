إسرائيل والمغرب تتفقان على تعزيز العلاقات الدبلوماسية

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ذكر بيان نشره حساب " بالعربية" التابع للحكومة ، على منصة إكس، أن المغرب وإسرائيل قررا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما والارتقاء ببعثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستوى سفارتين وتعيين سفراء.وجاء في البيان أن القرار اتخذ خلال "قمة ثلاثية تاريخية في " ضمت جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأميركي لدى مايك والتز.والمغرب أحد 4 دول عربية، إلى جانب والبحرين والسودان، اتخذت خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، في إطار اتفاقات توسطت فيها .وأثارت هذه الاتفاقات مخاوف حيال الموقف العربي القائم منذ زمن طويل، والذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وقبول قيام دولة فلسطينية، مقابل تطبيع العلاقات مع .وجاء في البيان، على حساب "إسرائيل بالعربية"، "جددت الدول الثلاث التزامها بسلسلة من الخطوات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات بين إسرائيل والمغرب، من بينها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والارتقاء ببعثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفراء".