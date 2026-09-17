بعد أحداث الساحل السوري.. أحكام بالإعدام والمؤبد

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أصدرت العسكرية في حلب، الخميس، أحكاما على 4 متهمين في أحداث الساحل السوري، حسبما أفادت .وتقضي الأحكام بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد للثاني، والسجن 20 عاما للثالث، وتبرئة الرابع.وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية في عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين، لإدانته بجنايات "الاعتداء الذي يستهدف إثارة والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين".وتم تجريم متهم آخر بـ"جناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب"، ومعاقبته "بالسجن المؤبد".بينما أعلن عن تجريم عنصر في بـ"جناية القتل القصد، ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقفي الاحتياطي".وكانت منطقة الساحل السوري شهدت أعمال العنف العام الماضي، وأوقعت مئات القتلى.