بعد أحداث الساحل السوري.. أحكام بالإعدام والمؤبد

أصدرت محكمة الجنايات
العسكرية في حلب، الخميس، أحكاما على 4 متهمين في أحداث الساحل السوري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)
.
وتقضي الأحكام بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد للثاني، والسجن 20 عاما للثالث، وتبرئة الرابع.
وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار
في قاعة المحكمة
عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين، لإدانته بجنايات "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية
والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين".
وتم تجريم متهم آخر بـ"جناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب"، ومعاقبته "بالسجن المؤبد".
بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع
بـ"جناية القتل القصد، ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقفي الاحتياطي".
وكانت منطقة الساحل السوري شهدت أعمال العنف العام الماضي، وأوقعت مئات القتلى.