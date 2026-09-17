وسط التصعيد الأميركي الإيراني... قطر وسنغافورة تدعوان إلى الحوار

أعربت قطر وسنغافورة عن بالغ قلقهما إزاء الوضع في ، ولا سيما تجدد الأعمال العدائية بين وإيران، وشددتا على أهمية الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للنزاع.

كما أعربا عن قلقهما إزاء استمرار التهديدات للأمن البحري والملاحة الدولية، بما فيها هجمات جماعة على السفن في ، وما تسببت فيه من تعطيل للتجارة وتهديد لسلامة الملاحة.

وشددا على ضرورة احترام الحقوق والحريات الملاحية وفق القانون الدولي، وضمان سلامة البحارة والسفن، كما أكدا أهمية استعادة المرور الآمن والمستمر للسفن والطائرات عبر .