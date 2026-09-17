وسط التصعيد الأميركي الإيراني... قطر وسنغافورة تدعوان إلى الحوار

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أعربت قطر وسنغافورة عن بالغ قلقهما إزاء الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وشددتا على أهمية الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للنزاع.
كما أعربا عن قلقهما إزاء استمرار التهديدات للأمن البحري والملاحة الدولية، بما فيها هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، وما تسببت فيه من تعطيل للتجارة وتهديد لسلامة الملاحة.
وشددا على ضرورة احترام الحقوق والحريات الملاحية وفق القانون الدولي، وضمان سلامة البحارة والسفن، كما أكدا أهمية استعادة المرور الآمن والمستمر للسفن والطائرات عبر مضيق هرمز.