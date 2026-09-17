بسبب التصعيد...122 ألف نازح في اليمن في خلال أسبوعين

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات باليمن، نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من أيلول الجاري، من جراء التصعيد العسكري الأخير لجماعة .

وقالت إنها سجلت نزوح 17 ألفا و852 أسرة تضم 122 ألفا و297 نازحا، خلال الفترة من 1 إلى 15 أيلول 2026.

ويأتي ارتفاع أعداد النازحين بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع في الساحل لليمن ومناطق بمحافظة تعز، شهد تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية، ما أدى إلى تغير خطوط السيطرة قرب وباب المندب.

وأضافت أن فرقها تعمل على تتبع تلك الأسر وتحديد مناطق وصولها الجديدة وإعادة تسجيلها وتحديث بياناتها وتحديد احتياجاتها الإنسانية.

وقالت الوحدة إن أبرز الاحتياجات العاجلة للأسر النازحة تشمل المأوى والإيواء الطارئ والغذاء ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية والحماية والمواد غير الغذائية والمساعدات النقدية.