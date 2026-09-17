حملة غير مسبوقة تستهدف العائلة المالكة البريطانيّة

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تتعرّض العائلة المالكة لحملة تضليل إلكترونية منظمة وشديدة التعقيد، تُستخدم فيها آلاف الحسابات الوهمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمُدارة من الخارج، بهدف زعزعة استقرار المؤسسة الملكية في المتحدة.وكشفت مصادر لصحيفة "التايمز" عن وجود قلق بالغ لدى مسؤولي الملكي إثر استهداف الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام ولي بهذه المخططات.وشملت الحملات ترويج شائعات مفبركة ادّعت تحوّل الملك سرًّا إلى الدين الإسلامي قبيل زيارته الرسمية للولايات المتحدة، فضلًا عن نشر صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجسد الملك وهو يصلي في أحد المساجد، ونشر صور مزيفة لأطفال أميري ويلز.وأظهرت تحليلات البرامج المتخصصة في تتبع النشاط الرقمي، الصادرة عن شركة "فالنت" المختصة في مكافحة التضليل، أن هذه الحملات نشأت من "مزارع حسابات وهمية" مقرها في فيتنام وجنوب شرق ، حيث تدار هذه الشبكات مقابل مبالغ بالعملات المشفرة، ويُعتقد أنها ممولة من أطراف خارجية تدعمها دول، كروسيا، لإشاعة الفوضى. (ارم نيوز)