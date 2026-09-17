بـ500 مليار دولار... نائب إيرانيّ يكشف ما طرحته إيران على أميركا قبل الحرب

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كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في حسن قشقاوي، أن طرحت، قبل اندلاع الحرب، مقترحاً للتعاون الاقتصادي مع شركات أمريكية تصل قيمته إلى نحو 500 مليار دولار، في محاولة لفتح مسار للمصالح الاقتصادية بين البلدين.وقال قشقاوي إن الجانب الإيراني انطلق آنذاك من اعتبار الرئيس الأميركي "رجل أعمال"، وإن إمكانية إظهار حجم الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشركات الأمريكية قد تسهم في تغيير مسار التوتر بين طهران وواشنطن.وأوضح أن المقترح طُرح خلال ثلاث جولات من المفاوضات التي سبقت الحرب، وشمل فرصاً للتعاون والاستثمار في قطاعات عدة، من بينها والغاز والتعدين والبيئة والنقل.وأضاف أن مسؤولين اقتصاديين من شاركوا في عرض هذه الفرص، بهدف إظهار حجم المكاسب التي يمكن أن تحققها الشركات الأميركية من التعاون الاقتصادي مع . (ارم نيوز)