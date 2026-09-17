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إقتصاد

بـ500 مليار دولار... نائب إيرانيّ يكشف ما طرحته إيران على أميركا قبل الحرب

Lebanon 24
17-09-2026 | 08:34
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بـ500 مليار دولار... نائب إيرانيّ يكشف ما طرحته إيران على أميركا قبل الحرب
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كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي، أن طهران طرحت، قبل اندلاع الحرب، مقترحاً للتعاون الاقتصادي مع شركات أمريكية تصل قيمته إلى نحو 500 مليار دولار، في محاولة لفتح مسار للمصالح الاقتصادية بين البلدين.
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وقال قشقاوي إن الجانب الإيراني انطلق آنذاك من اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "رجل أعمال"، وإن إمكانية إظهار حجم الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشركات الأمريكية قد تسهم في تغيير مسار التوتر بين طهران وواشنطن.
وأوضح أن المقترح طُرح خلال ثلاث جولات من المفاوضات التي سبقت الحرب، وشمل فرصاً للتعاون والاستثمار في قطاعات عدة، من بينها النفط والغاز والتعدين والبيئة والنقل.

وأضاف أن مسؤولين اقتصاديين من وزارة الخارجية الإيرانية شاركوا في عرض هذه الفرص، بهدف إظهار حجم المكاسب التي يمكن أن تحققها الشركات الأميركية من التعاون الاقتصادي مع إيران. (ارم نيوز)
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