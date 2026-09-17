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عربي-دولي

بعد اتهامات باستهداف مكة المكرمة.. طهران تدعو لمنع تسييس ملف المقدسات الإسلامية

Lebanon 24
17-09-2026 | 09:10
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بعد اتهامات باستهداف مكة المكرمة.. طهران تدعو لمنع تسييس ملف المقدسات الإسلامية
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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تعليقه على اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لمسيرة إلى مكة المكرمة، إلى ضرورة الحيلولة دون تسييس قضية المقدسات الإسلامية.
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وكتب بقائي على منصة "إكس" "أي اعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية، ولا سيما مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى، وكذلك تهديد الزائرين والمجاورين لها، هو أمر مدان".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، فإن مجرد ادعاء اعتراض طائرة مسيّرة في طريقها إلى مكة المكرمة لا يمكن أن يشكل أساسا لاتهام طرف بعينه، ولا سيما أن حكومة التغيير والبناء في اليمن قد نفت هذا الادعاء صراحة".

وتابع: "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورة الحيلولة دون تسييس قضية المقدسات الإسلامية وأمننتها، وعدم استخدامها أداة لإثارة الفتنة وتصعيد التوترات الإقليمية".

وأكد أنه "لا ينبغي أن ننسى أن منطقتنا شهدت حالات عديدة من عمليات "العَلَم الكاذب"، ولا سيما خلال الأشهر الأخيرة، كان هدفها صرف أنظار الرأي العام عن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المنطقة، وإثارة الفرقة بين الدول الإسلامية".

وختم بقائي: "يجب توخي الحذر واليقظة!". (روسيا اليوم)
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