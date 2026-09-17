تقرير بريطانيّ: هكذا انهار الجيش اليمنيّ مُقابل تقدّم "الحوثيين"

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانيّة قالت إنّ الانهيار السريع للقوات اليمنية
أجبرها على الفرار من ساحات القتال، بينما دفن بعضهم أسلحتهم في الصحراء وباع آخرون ما بحوزتهم في الأسواق المحلية، في وقت واصل فيه "الحوثيون" تقدمهم وسيطروا على مناطق ومواقع استراتيجية على البحر الأحمر".
وأكدت الصحيفة أنّ "الهجوم الحوثي
هزّ السعودية
بعد هزيمة القوات اليمنية التي ساعدت المملكة
في دعمها وتدريبها".
وأشارت إلى أنّ "الحوثيين أمطروا خصومهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما انسحبت القوات الموالية للحكومة اليمنية جنوبا خلال الليل، وهو ما فتح الطريق أمام "أنصار
الله" للسيطرة على ميناء المخا على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، والتقدم باتجاه مضيق باب المندب، بما عزز قبضتهم على هذا الممر البحري الاستراتيجيّ".
ونقلت "فايننشال تايمز" عن حسن، وهو مقاتل موال للحكومة قوله: "اكتشفنا أن معظم رفاقنا قد فروا بالفعل. لم يكن أمامنا خيار سوى مغادرة المخا في تلك الليلة نفسها والانسحاب".
وأدى انهيار الفصيل الذي ينتمي إليه حسن إلى توريط السعودية، التي ساعدت في تسليح وتدريب القوات المناهضة للحوثيين، فيما تسعى المملكة حاليا إلى وقف هجوم المتمردين الخاطف هذا الشهر، في أكبر أزمة تواجهها منذ سنوات.
وقالت الصحيفة إنّ "هذا الانهيار أعاد إشعال صراع سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ فترة
طويلة إلى إخراج المملكة منه، كما ساهم في رفع أسعار النفط
الخام إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أيار".
وأضاف حسن أنه وزملاءه المنتمين إلى قوات "المقاومة
الوطنية" دفنوا بنادقهم الهجومية من طراز "إي كي-47" في الصحراء، بدلا من إجبارهم على العودة إلى خطوط المواجهة.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المقاتلين تظاهروا بأنهم مدنيون نازحون أثناء لجوئهم إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في الجنوب.
وقال حسن: "عندما رأينا أن قادتنا قد فروا وأننا أصبحنا ضحايا الحرب، هربنا باتجاه عدن".
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الحوثيين يسيطرون الآن على معظم شمال اليمن المكتظة بالسكان، موضحة أنهم قوة ذات دوافع أيديولوجية خاضت حروبا متعددة على مدى العقدين الماضيين، ولديها صناعة متطورة للأسلحة وتتلقى دعما عسكريا واستشاريا من اليمن. (عربي 21)