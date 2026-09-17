تقرير بريطانيّ: هكذا انهار الجيش اليمنيّ مُقابل تقدّم "الحوثيين"

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانيّة قالت إنّ الانهيار السريع للقوات أجبرها على الفرار من ساحات القتال، بينما دفن بعضهم أسلحتهم في الصحراء وباع آخرون ما بحوزتهم في الأسواق المحلية، في وقت واصل فيه "الحوثيون" تقدمهم وسيطروا على مناطق ومواقع استراتيجية على البحر الأحمر".وأكدت الصحيفة أنّ "الهجوم هزّ بعد هزيمة القوات اليمنية التي ساعدت في دعمها وتدريبها".وأشارت إلى أنّ "الحوثيين أمطروا خصومهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما انسحبت القوات الموالية للحكومة اليمنية جنوبا خلال الليل، وهو ما فتح الطريق أمام " الله" للسيطرة على ميناء المخا على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، والتقدم باتجاه مضيق باب المندب، بما عزز قبضتهم على هذا الممر البحري الاستراتيجيّ".ونقلت "فايننشال تايمز" عن حسن، وهو مقاتل موال للحكومة قوله: "اكتشفنا أن معظم رفاقنا قد فروا بالفعل. لم يكن أمامنا خيار سوى مغادرة المخا في تلك الليلة نفسها والانسحاب".وأدى انهيار الفصيل الذي ينتمي إليه حسن إلى توريط السعودية، التي ساعدت في تسليح وتدريب القوات المناهضة للحوثيين، فيما تسعى المملكة حاليا إلى وقف هجوم المتمردين الخاطف هذا الشهر، في أكبر أزمة تواجهها منذ سنوات.وقالت الصحيفة إنّ "هذا الانهيار أعاد إشعال صراع سعى ولي طويلة إلى إخراج المملكة منه، كما ساهم في رفع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أيار".