الحرس الثوري يعلن إسقاط طائرة مسيّرة جديدة في أجواء قشم

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أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة "إم كيو -9" تابعة للجيش الأمريكي في أجواء جزيرة قشم، صباح اليوم الخميس.
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان نشره التلفزيون الرسمي: "تم اعتراض وتدمير الطائرة "53" وهو عدد الطائرات التي أسقطتها إيران بدون طيار من طراز "إم كيو-9" التابعة للجيش الأميركي بواسطة نيران نظام الدفاع الجوي المتقدم الجديد التابع لحرس الثورة الإسلامية، وتحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، صباح اليوم في سماء جزيرة قشم".
وأظهر تقرير المفتش العام بوزارة الحرب الأميركية وفي 15 ايلول الجاري أن "الولايات المتحدة تكبدت خلال عمليتها العسكرية ضد إيران خسائر بأكثر من 50 طائرة ومروحية ومسيّرة، فيما أنفقت نحو 22.3 مليار دولار على الذخائر المستخدمة خلال العملية".