الحرس الثوري يعلن إسقاط طائرة مسيّرة جديدة في أجواء قشم

أعلن إسقاط طائرة مسيّرة "إم كيو -9" تابعة للجيش الأمريكي في أجواء قشم، الخميس.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان نشره التلفزيون الرسمي: "تم اعتراض وتدمير الطائرة "53" وهو عدد الطائرات التي أسقطتها بدون طيار من طراز "إم كيو-9" التابعة للجيش الأميركي بواسطة نيران نظام الدفاع الجوي المتقدم الجديد التابع لحرس الإسلامية، وتحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، صباح اليوم في سماء جزيرة قشم".

وأظهر تقرير بوزارة الحرب الأميركية وفي 15 ايلول الجاري أن " تكبدت خلال عمليتها العسكرية ضد إيران خسائر بأكثر من 50 طائرة ومروحية ومسيّرة، فيما أنفقت نحو 22.3 مليار دولار على الذخائر المستخدمة خلال العملية".