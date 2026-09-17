الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في تعز والمخا

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أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن القوات الجوية اليمنية استهدفت إمدادات وأماكن تمركز تابعة لمليشيا الحوثي في محافظتي تعز والساحل الغربي بمنطقة المخا.
وأوضح الناطق، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الضربات استهدفت مواقع وإمدادات لجماعة الحوثي، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى مواجهة تحركاتها وإضعاف قدراتها الميدانية.
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقاطع فيديو من العملية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف المستهدفة.