الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في تعز والمخا

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ، أن اليمنية استهدفت إمدادات وأماكن تمركز تابعة لمليشيا في محافظتي تعز والساحل بمنطقة المخا.

وأوضح الناطق، في بيان نشره ، أن الضربات استهدفت مواقع وإمدادات لجماعة الحوثي، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى مواجهة تحركاتها وإضعاف قدراتها الميدانية.

ونشر للقوات المسلحة مقاطع فيديو من العملية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف المستهدفة.