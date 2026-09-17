تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في تعز والمخا

Lebanon 24
17-09-2026 | 11:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في تعز والمخا
الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في تعز والمخا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن القوات الجوية اليمنية استهدفت إمدادات وأماكن تمركز تابعة لمليشيا الحوثي في محافظتي تعز والساحل الغربي بمنطقة المخا.

وأوضح الناطق، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الضربات استهدفت مواقع وإمدادات لجماعة الحوثي، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى مواجهة تحركاتها وإضعاف قدراتها الميدانية.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقاطع فيديو من العملية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف المستهدفة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش اليمني: القوات الجوية تستهدف عناصر وآليات جماعة الحوثي على طريق تعز-المخا
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر يمنية: هجمات جديدة للحوثيين على ميناء المخا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اليمني: استهداف الحوثيين ميناء المخا لن يمر دون عقاب
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران القوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مواقع للحوثيين في جبهة حمير مقبنة في تعز
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 21:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الإعلامي للقوات المسلحة

المركز الإعلامي

القوات الجوية

اليمنية

باسم ال

الرامي

الحوثي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-09-17
Lebanon24
14:16 | 2026-09-17
Lebanon24
14:00 | 2026-09-17
Lebanon24
13:32 | 2026-09-17
Lebanon24
13:22 | 2026-09-17
Lebanon24
13:10 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24