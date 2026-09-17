ترامب يلوّح بقرار كبير بشأن إيران...هذا ما قاله

أكد الرئيس الأميركي ، لموقع "أكسيوس" أن تقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع ، مشيراً إلى أنه قد يتعين على بلاده استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد .

وأضاف أن قرار على النظام كبير، مؤكداً أن كل الاحتمالات واردة، وأنه سيتخذ قراراً كبيراً بشأن إيران قريباً.

وقال ترامب إنه يريد استغلال اجتماع للاستماع مباشرة إلى الحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب، معرباً عن رضاه عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها.

وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أن اتصال مباشر بالولايات المتحدة، وأنها ما زالت تريد التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية في مستعدة لاحتمال اندلاع قتال شامل مع إيران.