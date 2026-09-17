ترامب يلوّح بقرار كبير بشأن إيران...هذا ما قاله

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة تقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه قد يتعين على بلاده استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران.
وأضاف ترامب أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير، مؤكداً أن كل الاحتمالات واردة، وأنه سيتخذ قراراً كبيراً بشأن إيران قريباً.
وقال ترامب إنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة إلى الحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب، معرباً عن رضاه عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها.
وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة، وأنها ما زالت تريد التوصل إلى اتفاق.
وفي السياق، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال اندلاع قتال شامل مع إيران.