الجيش الإسرائيلي يحذّر نتنياهو: عجز مالي يهدد 3 جبهات

حذّر الجيش حكومة رئيس الوزراء من عدم قدرته على الحفاظ على خطوط أمنية في ثلاث جبهات، في حال عدم زيادة موازنة ، وفق ما أفادت به .

وقال "أبلغنا القيادة السياسية بأن من دون إضافة مليارات الشواكل إلى الميزانية لن يتمكن من الحفاظ على خطوط أمنية في 3 جبهات".

وأوضح أنه سيعرض خلال الأيام المقبلة تقديرات تشير إلى وجود فجوة في موازنة الدفاع تبلغ نحو 25 مليار شيكل، أي ما يقارب 8.3 مليارات دولار.

وأضافأنه "ليس مستعداً لفصل الشتاء في ، خصوصاً لناحية تعبيد طرق الحركة تحت الأمطار وتأمين معدات الشتاء للقوات المنتشرة ميدانياً وسط الثلوج".

كما تشمل المخاوف احتمال وقف تجنيد أفراد في عدد من الأسلحة والوحدات، بينها سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وإدارة التكنولوجيا واللوجستيات.

وأشار إلى أن المالية قد تؤدي إلى وقف شراء عدد من الأسلحة والذخائر، من بينها منظومات الدفاع الجوي وقذائف الدبابات والمدفعية والقنابل الجوية، إضافة إلى وقف أعمال إصلاح الآليات المدرعة الثقيلة، ومنها الدبابات وناقلات الجند المدرعة.