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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يحذّر نتنياهو: عجز مالي يهدد 3 جبهات

Lebanon 24
17-09-2026 | 13:22
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الجيش الإسرائيلي يحذّر نتنياهو: عجز مالي يهدد 3 جبهات
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حذّر الجيش الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدم قدرته على الحفاظ على خطوط أمنية في ثلاث جبهات، في حال عدم زيادة موازنة المؤسسة العسكرية، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال "أبلغنا القيادة السياسية بأن من دون إضافة مليارات الشواكل إلى الميزانية لن يتمكن من الحفاظ على خطوط أمنية في 3 جبهات".

وأوضح أنه سيعرض خلال الأيام المقبلة تقديرات تشير إلى وجود فجوة في موازنة الدفاع تبلغ نحو 25 مليار شيكل، أي ما يقارب 8.3 مليارات دولار.

وأضافأنه "ليس مستعداً لفصل الشتاء في لبنان، خصوصاً لناحية تعبيد طرق الحركة تحت الأمطار وتأمين معدات الشتاء للقوات المنتشرة ميدانياً وسط الثلوج".

كما تشمل المخاوف احتمال وقف تجنيد أفراد في عدد من الأسلحة والوحدات، بينها سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وإدارة التكنولوجيا واللوجستيات.

وأشار إلى أن الفجوة المالية قد تؤدي إلى وقف شراء عدد من الأسلحة والذخائر، من بينها منظومات الدفاع الجوي وقذائف الدبابات والمدفعية والقنابل الجوية، إضافة إلى وقف أعمال إصلاح الآليات المدرعة الثقيلة، ومنها الدبابات وناقلات الجند المدرعة.

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