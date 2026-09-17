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عربي-دولي

بسبب 7 تشرين أول... قرار إسرائيلي يطيح بضابط استخبارات

Lebanon 24
17-09-2026 | 15:09
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بسبب 7 تشرين أول... قرار إسرائيلي يطيح بضابط استخبارات
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قرر الجيش الإسرائيلي إنهاء خدمة ضابط برتبة مقدّم كان يشغل منصب ضابط استخبارات فرقة غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023، على خلفية الإخفاقات التي سبقت الهجوم، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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وبحسب الصحيفة، أبلغ الجيش الضابط، الذي لا تزال هويته محظورة من النشر بسبب عمله في منظومة الاستخبارات العسكرية، بقرار إنهاء خدمته، مع إتاحة المجال أمامه للاستئناف لدى رئيس الأركان إيال زامير.

وكان الضابط قد اعترض على إجراءات إنهاء خدمته، إلا أن المحكمة سمحت باستمرارها، معتبرةً أنها نُفذت وفق القانون والصلاحيات المعمول بها في حالات الإخفاق المهني أو القيادي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القرار جاء بعد مراجعة استمرت أشهراً، وشملت نتائج التحقيقات العسكرية والتقييمات المتعلقة بأداء الضابط في الفترة التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول، إضافة إلى دراسة حجم مسؤوليته عن الإخفاقات.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات طالت قيادات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية على خلفية أحداث 7 تشرين الأول، بعدما خلصت مراجعات داخلية إلى وجود مسؤولية قيادية لدى عدد من كبار الضباط تستوجب اتخاذ إجراءات بحقهم.
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