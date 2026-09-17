وزير الخارجية الروسي: الغرب يستعد لخوض حرب ضدنا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدول الغربية تستعد لخوض حرب ضد بلاده، مدعيا أن "النخب الغربية تتبنى أسطورة وجود تهديد مصدره روسيا".
وأكد أن روسيا سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها، وأنها تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.
وادعى لافروف أن "أوروبا تتبنى النازية من خلال دعم إدارة كييف، وأن ذلك أمر مخز".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بخلاف الدول الأوروبية، تبدي استعدادا للحوار، مضيفا: "نحن أيضا منفتحون دائما على إجراء مشاورات جادة".
وأوضح لافروف أنه رغم الحوار القائم، لم تطرأ تغيرات مهمة على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.