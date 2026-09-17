عبد العاطي: أمن السعودية من أمن مصر

أكد المصري بدر عبد العاطي، أن أمن جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بأي مبرر للاعتداء على .

وتطرق عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، إلى زيارة ولي السعودي الأخيرة إلى ولقاء ، واصفاً إياها بأنها "شديدة الأهمية"، ومعتبراً أنها تعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، وجاءت في توقيت بالغ الدقة والحساسية، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات خطيرة.

وقال إن المباحثات بين السيسي والأمير محمد ركزت على ضرورة الحفاظ على في مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مجابهتها.

وأكد عبد العاطي تبنّي مصر للحلول السياسية والدبلوماسية بالتعاون مع السعودية وسائر الدول العربية، مشدداً على أن القاهرة لن تدخر جهداً في سبيل خفض التصعيد.