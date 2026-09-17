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عربي-دولي

عبد العاطي: أمن السعودية من أمن مصر

Lebanon 24
17-09-2026 | 13:46
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عبد العاطي: أمن السعودية من أمن مصر
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بأي مبرر للاعتداء على المملكة.

وتطرق عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، إلى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياها بأنها "شديدة الأهمية"، ومعتبراً أنها تعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، وجاءت في توقيت بالغ الدقة والحساسية، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات خطيرة.

وقال إن المباحثات بين السيسي والأمير محمد بن سلمان ركزت على ضرورة الحفاظ على الدول العربية في مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مجابهتها.

وأكد عبد العاطي تبنّي مصر للحلول السياسية والدبلوماسية بالتعاون مع السعودية وسائر الدول العربية، مشدداً على أن القاهرة لن تدخر جهداً في سبيل خفض التصعيد.

 

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