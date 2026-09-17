إيران تجدّد دعوتها إلى واشنطن لتنفيذ مذكرة التفاهم

طالب نائب ، بتنفيذ ما ورد في "مذكرة التفاهم"، التي تم على إثرها وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن عارف قوله إن بلاده تأمل أن "يعود العدو إلى رشده" وأن يفي بالتزاماته الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة، لكنه مع ذلك قال إن تنفيذها لن ينهي الخلافات القائمة مع ما وصفه بـ"نظام الهيمنة".

وقال عارف، إن واجهت على مدى 4 عقود ما وصفها بـ"حرب غير مباشرة" من جانب خصومها، مضيفاً أنهم باتوا اليوم يخوضون مواجهة مباشرة معها.