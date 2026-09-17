تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لهذا السبب...إيران تستدعي السفير الألماني

Lebanon 24
17-09-2026 | 16:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لهذا السبب...إيران تستدعي السفير الألماني
لهذا السبب...إيران تستدعي السفير الألماني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استدعت الخارجية الإيرانية، السفير الألماني لدى طهران أكسل فيلهلم ديتمن، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التصريحات غير اللائقة" الصادرة عن مسؤولين ألمان كبار، إلى جانب ما اعتبرته إجراءات تدخلية من جانب السفارة الألمانية في طهران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية، علي رضا يوسفي، أبلغ السفير الألماني اعتراض طهران على تلك المواقف والإجراءات خلال جلسة الاستدعاء.

وبحسب الوكالة، رفض يوسفي ما وصفها بـ"الادعاءات التي لا أساس لها" بشأن إيران، معرباً عن اعتراض بلاده على ما اعتبره نهجاً ألمانياً "غير مبرر وضاراً" تجاه إيران وقضايا المنطقة، ومطالباً بتصحيحه.

من جانبه، قال السفير الألماني إنه سينقل احتجاج إيران إلى حكومته، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية الألماني يعلن استدعاء السفير الروسي بسبب الهجوم على "مطار لايبزيغ"
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: استدعاء السفير الألماني في طهران على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تستدعي السفير الألماني ردا على إجراء مماثل من موسكو
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السويدية: استدعاء السفير الروسي في ستوكهولم احتجاجا على محاولة تخريب في مطار لايبزيغ الألماني
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 01:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

مساعد وزير الخارجية

وزير الخارجية

المدير العام

الألمانية

الإيرانية

الإيراني

علي رضا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:07 | 2026-09-17
Lebanon24
16:55 | 2026-09-17
Lebanon24
16:45 | 2026-09-17
Lebanon24
16:40 | 2026-09-17
Lebanon24
16:31 | 2026-09-17
Lebanon24
16:18 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24