لهذا السبب...إيران تستدعي السفير الألماني

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
استدعت الخارجية الإيرانية، السفير الألماني لدى طهران أكسل فيلهلم ديتمن، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التصريحات غير اللائقة" الصادرة عن مسؤولين ألمان كبار، إلى جانب ما اعتبرته إجراءات تدخلية من جانب السفارة الألمانية في طهران.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية، علي رضا يوسفي، أبلغ السفير الألماني اعتراض طهران على تلك المواقف والإجراءات خلال جلسة الاستدعاء.
وبحسب الوكالة، رفض يوسفي ما وصفها بـ"الادعاءات التي لا أساس لها" بشأن إيران، معرباً عن اعتراض بلاده على ما اعتبره نهجاً ألمانياً "غير مبرر وضاراً" تجاه إيران وقضايا المنطقة، ومطالباً بتصحيحه.
من جانبه، قال السفير الألماني إنه سينقل احتجاج إيران إلى حكومته، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم".