لهذا السبب...إيران تستدعي السفير الألماني

استدعت الخارجية ، السفير الألماني لدى أكسل فيلهلم ديتمن، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التصريحات غير اللائقة" الصادرة عن مسؤولين ألمان كبار، إلى جانب ما اعتبرته إجراءات تدخلية من جانب السفارة في طهران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مساعد والمدير العام لشؤون الغربية، يوسفي، أبلغ السفير الألماني اعتراض طهران على تلك المواقف والإجراءات خلال جلسة الاستدعاء.

وبحسب الوكالة، رفض يوسفي ما وصفها بـ"الادعاءات التي لا أساس لها" بشأن ، معرباً عن اعتراض بلاده على ما اعتبره نهجاً ألمانياً "غير مبرر وضاراً" تجاه إيران وقضايا المنطقة، ومطالباً بتصحيحه.

من جانبه، قال السفير الألماني إنه سينقل احتجاج إيران إلى حكومته، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم".