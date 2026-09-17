أميركا تكشف شبكة اغتيالات روسية

كشفت لائحة اتهام أميركية تفاصيل ما وصفته بـ"شبكة اغتيالات عالمية" مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الروسية، بعد توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص بالعمل لصالح لتنفيذ هجمات وعمليات قتل في والولايات المتحدة، وفق " ".

وبحسب لائحة الاتهام، عرض عقيد سابق في أجهزة الاستخبارات الروسية يُدعى يوري خرمييف، العام الماضي، مبلغ 25 ألف دولار على مواطن أميركي لتعقب شخص في ليتوانيا وقتله، بعدما وصفته الشبكة بأنه كان "ينشر الأكاذيب بشأن ".

وأظهرت رسائل أوردتها لائحة الاتهام أن خرمييف، المعروف باسم "العقيد يوري"، والذي تتهمه السلطات الأميركية بمحاولة تجنيد أشخاص لقتل معارضين روس، كان مهتماً أيضاً باستهداف بنية تحتية في دول تدعم ، بما في ذلك مستودعات ومحطات كهرباء ومنشآت مرتبطة بالمساعدات المقدمة لكييف.

وبعد رفض المواطن الأميركي تنفيذ عملية القتل، عرض عليه خرمييف ما وصفه بـ"مهمة أبسط"، وقال إنه يستهدف "كل الدول التي تساعد أوكرانيا"، وفق لائحة الاتهام.

"هجمات هجينة"

وقال مساعد الأميركي لشؤون ، جون أيزنبرج، إن المتهمين "يُزعم أنهم عملوا كجزء من شبكة اغتيالات عالمية امتدت إلى ، وحاولوا تجنيد أميركيين وأجانب لتنفيذ عمليات قتل بناءً على طلب ".

وأضاف أيزنبرج أن مثل هذه الأفعال تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادتنا وتهديداً لأمننا القومي".

وتقدم لائحة الاتهام تفاصيل بشأن ما تصفه السلطات الأميركية بحملة روسية لاستهداف معارضين، إلى جانب بنية تحتية مدنية وعسكرية في دول أوروبية تدعم أو يُنظر إليها على أنها تدعم أوكرانيا.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن الشبكة عملت منذ عام 2024 على الأقل، وحاولت تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة وخارجها لتنفيذ عمليات مراقبة تمهيدية وعمليات قتل، إلى جانب هجمات على منشآت في أوروبا.