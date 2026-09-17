بشأن قاعدة عسكرية في بولندا...تصريح مهم لترامب

أعلن الرئيس الأميركي إحراز بلاده تقدما مهما من أجل إنشاء أميركية في ، وأضاف أنه في حال تحقق ذلك، سيتم الإعلان عن موقع في وقت قريب جداً. وأكد أن هذه الخطوة ستشكل محطة "تاريخية" في مسار التحالف بين البلدين.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، كشف فيها عن تطور مهم يتعلق بالتعاون العسكري بين وبولندا.