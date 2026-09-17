بشأن قاعدة عسكرية في بولندا...تصريح مهم لترامب

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحراز بلاده تقدما مهما من أجل إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في بولندا، وأضاف أنه في حال تحقق ذلك، سيتم الإعلان عن موقع القاعدة في وقت قريب جداً. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة ستشكل محطة "تاريخية" في مسار التحالف بين البلدين.
جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، كشف فيها عن تطور مهم يتعلق بالتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وبولندا.