تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الزراعة والطاقة والمعادن النادرة... أوراق تفاوضية في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزراعة والطاقة والمعادن النادرة... أوراق تفاوضية في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
الزراعة والطاقة والمعادن النادرة... أوراق تفاوضية في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصبحت التجارة في المنتجات الزراعية والطاقة والمعادن الأرضية النادرة من أبرز أوراق التفاوض في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومن المرجح أن تحضر مجدداً خلال استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن الأسبوع المقبل، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

وأوضح التقرير أن المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها فول الصويا، تعد من أكبر الصادرات الأميركية إلى الصين، إذ بلغت قيمتها 29 مليار دولار عام 2024، كما أنها من أقل الملفات حساسية في العلاقة التجارية بين البلدين، ما يجعلها من المجالات المرجح التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وأضافت "رويترز" أن الصين وافقت خلال قمة بوسان في كوريا الجنوبية العام الماضي، وفقاً للبيت الأبيض، على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي سنوياً حتى عام 2028. وقال مسؤولون أميركيون إن بكين وافقت لاحقاً، خلال زيارة ترامب إلى الصين في أيار، على إضافة مشتريات أخرى بقيمة 17 مليار دولار من المنتجات الزراعية.

ولم تؤكد بكين هذه الاتفاقات رسمياً، لكنها تسير، وفق التقرير، على طريق الوفاء بالتزامها المتعلق بفول الصويا. أما تحقيق الالتزام الآخر، فمن المرجح أن يتطلب إعفاء واردات المنتجات الزراعية من تعرفة إضافية نسبتها 10% لا تزال قائمة من الحرب التجارية.

ويتوقع محللون صدور بعض الإعفاءات، بعدما قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في 3 أيلول إن إعلانات قد تصدر لتشجيع مبيعات المنتجات الزراعية الأميركية إلى الصين. ومن بين المنتجات المرشحة لذلك الذرة والذرة الرفيعة، اللتان كانتا تاريخياً من أكبر الصادرات الأميركية إلى الصين بعد فول الصويا.

وفي قطاع الطاقة، أشارت "رويترز" إلى أن الصين كانت مشترياً محدوداً ومتقطعاً للنفط والغاز الأميركيين خلال العقد الماضي، لكن وارداتها توقفت تقريباً العام الماضي بعد أن فرضت بكين رسوماً جمركية تراوحت بين 10 و15%. ومنذ زيارة ترامب إلى بكين في أيار، تضغط واشنطن لإعادة هذه التجارة.

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت الثلاثاء بأن الرسوم على الطاقة قد تكون جزءاً من حزمة بقيمة 30 مليار دولار لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي جرى الإعلان عنها بعد قمة أيار، لكنها لم تُنفذ بعد. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى استئناف الواردات الصينية من الطاقة الأميركية، بعدما تراوحت قيمتها سنوياً بين 7.5 مليارات و12 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من نهاية الحرب التجارية السابقة عام 2020 وحتى عام 2024.

لكن التقرير لفت إلى أن ذلك لن يؤدي فوراً إلى مكاسب كبيرة جديدة لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إذ إن المشترين الصينيين، رغم توقف واردات الغاز الطبيعي المسال بعد فرض الرسوم، ما زالوا ينفذون عقوداً طويلة الأجل مع مورديهم الأميركيين، لكنهم يعيدون بيع الشحنات بعد شرائها.

وفي ملف العقوبات، قالت "رويترز" إن الصين كانت تاريخياً من أكبر مشتري النفط الخام الإيراني والروسي، فيما فرضت الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية عقوبات على مصافٍ نفطية وكيانات أخرى بسبب هذه التجارة.

وقبيل القمة، طرحت الولايات المتحدة إمكانية رفع بعض العقوبات، بالتزامن مع تهديدها بفرض عقوبات أخرى. وقال ترامب إنه سيدرس رفع بعض العقوبات بعد زيارته إلى بكين، إلا أن هذه العقوبات لا تزال سارية.

ومنذ آب، يشرف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على تحرك جديد لفرض عقوبات ثانوية على المصارف التي تمول التجارة الإيرانية، فيما غابت المصارف الصينية بشكل لافت عن قائمة الجهات المستهدفة حتى الآن.

أما المعادن الأرضية النادرة، فتبقى من أبرز الملفات العالقة. فقد أدى تحكم الصين في إنتاج هذه المعادن وقرارها الحد من صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى دفع ترامب إلى طاولة المفاوضات هذا العام. وعلى الرغم من تدفق كميات أكبر من هذه المواد من الصين حالياً، فإن القضية لم تُحسم بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن شركات أميركية تعمل في قطاعات حساسة، مثل صناعة الطيران والرقائق الإلكترونية، لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى هذه المواد، فيما يرفض بعض المصدرين الصينيين شحنها إلى الولايات المتحدة خشية تعرضهم لتداعيات من بكين في حال تدهورت العلاقات مجدداً.

وختمت "رويترز" بالإشارة إلى أن ملف المعادن الأرضية النادرة كان مدرجاً على جدول التخطيط الأميركي، فيما دعا مسؤولون أميركيون بكين مراراً إلى الالتزام بتعهداتها وضمان استمرار تدفق هذه المواد الحيوية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حرب الرقائق تتصاعد.. معركة نفوذ بين واشنطن وبكين
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوراق مخدّرة" في مواقف مراكز تجارية في بيروت!
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: على واشنطن وبكين تجاوز العقبات أمام الاتصالات رفيعة المستوى
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة استراتيجية بين القاهرة وبكين: السيسي يؤكد الألتزام بمبدأ "الصين الواحدة"
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

بات على

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-09-18
Lebanon24
02:50 | 2026-09-18
Lebanon24
02:45 | 2026-09-18
Lebanon24
02:41 | 2026-09-18
Lebanon24
02:36 | 2026-09-18
Lebanon24
01:37 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24