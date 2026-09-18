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عربي-دولي

نادٍ لكرة القدم في قلب شبكة غسل أموال... هذا ما فعله المدرب!

Lebanon 24
18-09-2026 | 02:41
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نادٍ لكرة القدم في قلب شبكة غسل أموال... هذا ما فعله المدرب!
نادٍ لكرة القدم في قلب شبكة غسل أموال... هذا ما فعله المدرب! photos 0
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أصبح رئيس نادي "Água Santa" البرازيلي لكرة القدم، باولو سيركويرا كوريك فارياس، أحد المستهدفين بمذكرة توقيف ضمن عملية أمنية تحقق في اختراق منظمة "PCC" الإجرامية لقطاع النقل العام في مدينة ساو باولو.

وبحسب موقع "UOL"، قال الادعاء العام إن فارياس يدير شركتي النقل "Translíder" و"A2"، ويشتبه في أنه كان يعمل كواجهة لصالح المنظمة الإجرامية.

وأصدرت السلطات بحقه مذكرة توقيف موقت لمدة 30 يوماً، إلا أنه لم يكن قد أوقف حتى وقت نشر التقرير.

وأشار الموقع إلى أنه حاول التواصل مع فريق الدفاع عن فارياس ومع نادي "Água Santa" للحصول على تعليق، من دون أن يتلقى رداً حتى الآن، مؤكداً أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام الطرفين لتقديم موقفهما.

وفارياس هو رئيس نادي "Água Santa"، ومقره في مدينة دياديما التابعة لمنطقة ساو باولو الكبرى.

وتندرج العملية ضمن تحقيق أوسع يستهدف ما تصفه السلطات بمحاولة تغلغل منظمة "PCC" في شركات مرتبطة بالنقل الجماعي، في واحدة من القضايا التي تربط بين الجريمة المنظمة وقطاعات اقتصادية مدنية.

ولا تزال الاتهامات بحق فارياس في إطار التحقيق، ولم يصدر بحقه حكم قضائي حتى الآن.

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