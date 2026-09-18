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عربي-دولي

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما الروسي

Lebanon 24
18-09-2026 | 04:18
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بدأت اليوم الجمعة في موسكو عملية التصويت لانتخابات مجلس الدوما الروسي للدورة التاسعة، وسط إقبال متوقع على الآليات الإلكترونية التي وفرتها العاصمة لتسهيل المشاركة.
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وتمتد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما الروسي على مدار ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 سبتمبر، في خطوة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها "أهم حدث سياسي داخلي" للبلاد هذا العام.

ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات عن فوز حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وتعتبر الانتخابات، التي وصفها الرئيس الروسي بأنها "مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا" ضد أوكرانيا، فيما وصفتها المعارضة مسبقاً بأنها غير عادلة.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الخامس.

ويخوض العشرات من قدامى محاربي الحرب الانتخابات كمرشحين عن الحزب.

ويحق لأكثر من 110 ملايين روسي التصويت لانتخاب 450 عضواً في البرلمان (أو مجلس الدوما) في موسكو.


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