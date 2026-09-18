فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما الروسي

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بدأت اليوم الجمعة في عملية التصويت لانتخابات الروسي للدورة التاسعة، وسط إقبال متوقع على الآليات الإلكترونية التي وفرتها العاصمة لتسهيل المشاركة.وتمتد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما الروسي على مدار ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 سبتمبر، في خطوة وصفها الرئيس بأنها "أهم حدث سياسي داخلي" للبلاد هذا العام.ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات عن فوز حزب " الموحدة" الحاكم.وتعتبر الانتخابات، التي وصفها بأنها "مساهمة جماعية في تحقيق النصر لروسيا" ضد ، فيما وصفتها مسبقاً بأنها غير عادلة.وتأتي هذه الانتخابات في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الخامس.ويخوض العشرات من قدامى محاربي الحرب الانتخابات كمرشحين عن الحزب.ويحق لأكثر من 110 ملايين روسي التصويت لانتخاب 450 عضواً في (أو مجلس الدوما) في موسكو.